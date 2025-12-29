本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「奇蹟降臨」：財庫瞬間飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要用輕鬆愉快的方式，就能讓業績持續上升，有人則是盡好自己的本分，就能讓財庫瞬間飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

所謂一年之計在於春，一日之計在於晨，早餐是一天活力的來源，如果你是販售早的店家，無論是傳統還是西式早餐，本周運勢特別旺盛，在這段時間裡，生意絡繹不絕，許多客人紛紛前來消費，要記得注意食品衛生和新鮮，就能讓你的營業額扶搖直上，替自己獲得滿滿收益。

第四名：血型A型+生肖屬鼠

玲瑯滿目的百貨公司，從平價商品到高檔精品，應有盡有，如果你是百貨銷售員，無論是哪一種類型的商品，本周的語言魅力不斷上升，在這段時間裡，只要有客戶上門，就一定要好好把握，用輕鬆愉快的方式對談，就能讓客戶願意買單，將商品順利銷售，也讓自己的業績持續上升。

第三名：血型O型+生肖屬豬

軍警人員，是保家衛國，除暴安良的正義象徵，也代表著一個國家的紀律，如果你是軍警人員，無論是文職還是武職，本周會有一些機緣出現，在這段時間裡，對於工作上的事物要格外認真，可能會發現一些蛛絲馬跡，讓自己得到立大功的機會，能夠榮獲勳章，或是得到額外的獎勵。

第二名：血型AB型+生肖屬蛇

熱鬧非凡的夜市場景，充滿著許多來自四面八方的觀光客，在其中走馬看花，如果你是夜市攤商，特別是美食相關的經營者，本周財運非常火熱，在這段時間裡，可以多加備料，並大聲吆喝，就能吸引許多遊客前來消費，但記得保持親切笑容，讓雙方都有愉快的消費經驗，同時也能帶來滿滿財富。

第一名：血型B型+生肖屬兔

房地產的銷售，總是充滿著龐大獲利，但也需要當相當的耐心，如果你仲介人員，無論是房屋或是土地等買賣，本周會有奇蹟降臨，在這段時間裡，能簽下稀有物件，或是購買意願極強的客人前來，你只要加緊努，盡好自己的本分，就有機會在短時間內完成買賣，讓自己的財庫瞬間飽滿。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

