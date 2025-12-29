快訊

入冬最強冷空氣要來了 周五到周日下探7度以下

共軍宣布圍台軍演 「共機預警機」現蹤台海南、北空域

2025年全球百大美女名單出爐 周子瑜、葉舒華上榜

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「奇蹟降臨」：財庫瞬間飽滿

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。 圖／AI生成
財運示意圖。 圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要用輕鬆愉快的方式，就能讓業績持續上升，有人則是盡好自己的本分，就能讓財庫瞬間飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬

所謂一年之計在於春，一日之計在於晨，早餐是一天活力的來源，如果你是販售早的店家，無論是傳統還是西式早餐，本周運勢特別旺盛，在這段時間裡，生意絡繹不絕，許多客人紛紛前來消費，要記得注意食品衛生和新鮮，就能讓你的營業額扶搖直上，替自己獲得滿滿收益。

第四名：血型A型+生肖屬鼠

玲瑯滿目的百貨公司，從平價商品到高檔精品，應有盡有，如果你是百貨銷售員，無論是哪一種類型的商品，本周的語言魅力不斷上升，在這段時間裡，只要有客戶上門，就一定要好好把握，用輕鬆愉快的方式對談，就能讓客戶願意買單，將商品順利銷售，也讓自己的業績持續上升。

第三名：血型O型+生肖屬豬

軍警人員，是保家衛國，除暴安良的正義象徵，也代表著一個國家的紀律，如果你是軍警人員，無論是文職還是武職，本周會有一些機緣出現，在這段時間裡，對於工作上的事物要格外認真，可能會發現一些蛛絲馬跡，讓自己得到立大功的機會，能夠榮獲勳章，或是得到額外的獎勵。

第二名：血型AB型+生肖屬蛇

熱鬧非凡的夜市場景，充滿著許多來自四面八方的觀光客，在其中走馬看花，如果你是夜市攤商，特別是美食相關的經營者，本周財運非常火熱，在這段時間裡，可以多加備料，並大聲吆喝，就能吸引許多遊客前來消費，但記得保持親切笑容，讓雙方都有愉快的消費經驗，同時也能帶來滿滿財富。

第一名：血型B型+生肖屬兔

房地產的銷售，總是充滿著龐大獲利，但也需要當相當的耐心，如果你仲介人員，無論是房屋或是土地等買賣，本周會有奇蹟降臨，在這段時間裡，能簽下稀有物件，或是購買意願極強的客人前來，你只要加緊努，盡好自己的本分，就有機會在短時間內完成買賣，讓自己的財庫瞬間飽滿。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 財運

延伸閱讀

天生好運擋不住！「3生肖」2026橫財臨門…蛇貴人送財、他興趣變現

赤馬紅羊劫！2026丙午馬年「火上加火」燒不停…但五生肖超級好運

2026上半年生肖財運(上)／牛可能加薪、2動物遇詐騙陷阱

火馬年「錢包顏色」有大忌！黑色財運易停滯…選3色系讓財庫翻倍

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：雙子視危機為轉機、獅子工作成果亮眼、天秤感情魅力大增

本週受魔羯星群影響，大眾忙於除舊迎新，同時責任與壓力俱增，處事態度嚴肅，局勢受大企業及高層動向的影響，週五前水星射手，話題仍在海外及國際相關事務。週五水星進魔羯，思考溝通更務實，做事講究步驟，想要成功的意志更堅定。魔羯對分木星，出現兩派對立，不同價值觀的衝撞，易引起大眾不安全感。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「奇蹟降臨」：財庫瞬間飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要用輕鬆愉快的方式，就能讓業績持續上升，有人則是盡好自己的本分，就能讓財庫瞬間飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／金牛適合推行新計劃 擴展新的業務

2025-12-29牡羊座短評：身心疲憊時，應暫停稍作休息。【整體運】認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到

揮別窮忙！2026上半年「財運最旺的5個星座」準備迎接財神爺

2026年隨著木星進駐巨蟹座，能量場迎來大洗牌，有些星座終於要結束「薪水小偷」的苦日子，迎來真正的財富自由。以下5個星座...

殺破狼週運勢／獅子荷包大失血 摩羯人緣特好時期

殺破狼2025年12月29日～2026年1月4日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好。會與一些執法人員接觸，受到他們幫助，覺得很感恩。某些白羊座

看似溫和、實則冷酷！「3星座」傷人能力超強 讓人又愛又怕

在生活中，我們通常認為脾氣暴躁或愛發火的人最容易傷害他人。但其實，真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。這種不動聲色的態度，能比怒火更具殺傷力。「搜狐網」指出，天秤座、水瓶座與摩羯座就是這類既低調又讓人感到難以接近的人，他們在無意識中就能讓身邊的人感到深深的疏離。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。