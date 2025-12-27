看似溫和、實則冷酷！「3星座」傷人能力超強 讓人又愛又怕

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。 圖／ingimage
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。 圖／ingimage

在生活中，我們通常認為脾氣暴躁或愛發火的人最容易傷害他人。但其實，真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。這種不動聲色的態度，能比怒火更具殺傷力。「搜狐網」指出，天秤座、水瓶座與摩羯座就是這類既低調又讓人感到難以接近的人，他們在無意識中就能讓身邊的人感到深深的疏離。

天秤座

熟悉天秤座的人都知道，他們脾氣溫和，幾乎不會發怒。即使遇到討厭的人，也多半選擇保持距離，淡然以對，不會口舌爭執。然而，天秤座傷人的能力卻相當強。與他們相處久了，你可能會感受到一種親近，但一旦發生摩擦或誤解，天秤座的冷漠與無視就會暴露出來，讓你懷疑彼此是否真的熟識。簡單來說，天秤座很難真正走心，他們的疏離感往往讓人措手不及。

水瓶座

水瓶座同樣脾氣不大，不斤斤計較，常給人好好先生或和事佬的印象。他們懶得爭吵，也懶得對任何人過於計較，但一旦真正失去耐心，水瓶座的傷人能力便會顯現。可能表現為外表沉默無害，行為卻觸及對方最敏感的痛點；也可能透過冷戰，完全忽視對方，讓人感受到極強的疏離與孤立感。在這種情況下，你甚至無法反擊，只能默默承受他們帶來的心理壓力。

摩羯座

摩羯座則擅長掌控自己的情緒，也懂得洞察他人心理。他們往往外表平靜，內心卻早已掀起波瀾。摩羯座對一個人的態度，完全取決於自己的評估與感受，他們能以含蓄而精準的方式，讓對方感受到疏離與冷漠，卻找不到任何明確理由反擊。這種傷人方式隱蔽而有效，令人無力抵抗，也展現出摩羯座獨特的心理掌控力與智慧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

