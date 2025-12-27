快訊

2026年1月職場翻身！「3生肖」終於熬出頭 邊緣人變搶手人才

職場打拼多年，最令人感到挫折的，莫過於付出與能力長期不被看見。不過，運勢並非一成不變。「搜狐網」指出，進入2026年1月後，有3個生肖在職場運勢明顯回升，過去的低潮與冷遇，將逐漸轉化為被肯定與重用的關鍵時刻。

屬虎：功勞終於被看見

屬虎的人，先前在工作上曾遭遇功勞被他人搶走的情況，努力付出卻未能獲得應有回報，心中難免委屈。到了2026年1月，情勢有望出現轉折，主管將在公開場合為其正名，過往的實際貢獻終於被看見，也讓真正的表現回到檯面上。1974年、1986年、1998年出生的屬虎人士，未來在團隊中的信任度將提升，重要任務也更可能直接交付在手中。建議在獲得肯定後保持理性與分寸，既維持職場關係，也要懂得保護自身權益。

屬龍：被雪藏的提案獲重用

屬龍者則屬於「厚積薄發」的代表。過去提出的構想或企劃案，曾因時機或環境不成熟而被擱置，未能即時被採納。2026年1月，這些被塵封的提案有機會重新被檢視，不僅順利通過評估，甚至獲得公司願意投入資源，並交由本人主導。1976年、1988年、2000年出生的屬龍人士，這將是一個建立代表作的重要時刻，若能把握機會，未來在升遷與專業能見度上，都可望有明顯突破。

屬猴：從小透明變搶手人才

至於屬猴的人，過去在職場中存在感不高，甚至曾感受到被忽視或邊緣化的壓力，但情況在2026年1月後將出現明顯變化。隨著新專案啟動或組織需求調整，個人原本不被注意的專長突然成為關鍵，各部門紛紛表達合作或延攬意願。1980年、1992年、2004年出生的屬猴人士，建議在選擇機會時多為長期發展著想，挑選最能累積實力與資源的方向。隨著定位轉變，2026年整體職涯發展也有望逐步走向順風。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 職場 工作運

2026年1月職場翻身！「3生肖」終於熬出頭 邊緣人變搶手人才

