快訊

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

冷氣團減弱漸回暖！下周一天氣最好 跨年元旦「這裡還是有雨」

2025「日本溫泉100選」結果公開！前三名你有去過嗎？

命理師抽2026國運籤！解籤示警防「奸臣計」、轉運時機曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
小孟老師到松山奉天宮求2026台灣國運籤。圖／取自小孟老師星座塔羅YT
小孟老師到松山奉天宮求2026台灣國運籤。圖／取自小孟老師星座塔羅YT

知名命理師小孟老師近日前往台北市松山奉天宮，為2026年中華民國國運抽籤，關注明年整體運勢走向。他在現場抽到第25籤，並向玉皇大帝請示確認，連續獲得三個聖筊，象徵籤意明確，引發不少關注與討論。

⭐2025總回顧

小孟老師也將抽籤過程公開於個人YouTube頻道，說明籤詩內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉事多，但看雞犬日過後，不須作福事如何」。他解讀，籤詩開頭是在提醒民眾不需對未來過度憂慮，心情可以放輕鬆，若過度焦慮、反覆問神，反而可能徒增困擾。

其中第三句「但看雞犬日過後」被視為關鍵轉折。小孟老師指出，「雞」象徵農曆八月，「犬」代表農曆九月，意指2026年農曆八、九月之前，台灣社會與各行各業可能仍感到壓力與不安，整體氣氛偏悶；但只要度過這段時間，到了農曆八、九月之後，社會紛擾可望趨緩，民眾心境與整體景氣都有轉好的跡象。

至於最後一句「不須作福事如何」，小孟老師解釋，籤意並非要求特別求福或依賴外力，而是提醒大家安守本分、專注做好自己的工作，福報自然會隨之而來。他認為，這也象徵未來即使遇到挑戰，仍有能力一一化解。

此外，小孟老師也提到，第25籤的背景故事為胡鳳嬌中了奸臣計謀，可能暗示2026年社會輿論將出現較多雜音，甚至有誤導或錯誤判斷的情況。他提醒民眾與決策者需保持清醒與理性，不被表面資訊左右，才能順利度過明年的關鍵考驗。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

國運籤 小孟塔羅

延伸閱讀

60年一遇赤馬紅羊劫！命理師示警劉宇寧「火太旺」恐遭壓榨、身體出狀況

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

相關新聞

命理師抽2026國運籤！解籤示警防「奸臣計」、轉運時機曝光

知名命理師小孟老師近日前往台北市松山奉天宮，為2026年中華民國國運抽籤，關注明年整體運勢走向。他在現場抽到第25籤，並向玉皇大帝請示確認，連續獲得三個聖筊，象徵籤意明確，引發不少關注與討論。

值得交朋友！「三星座」超大度…摩羯認定就一輩子對你好

有時候氣度來自於耐心、細心與貼心，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「最有氣度」！？

2026火馬年六大「天赦日」一次看！祈福求財轉運不要錯過

「天赦日」就是老天爺賜福的日子，一年大約有六天左右，都是當下季節的「祿神日」。據說「玉皇大帝」會在這個時候，接受眾生的祈福許願，會幫眾生赦罪、化解災厄，補運、旺家運。

每日星座運勢／摩羯參加活動秀才藝 有機會獲青睞

2025-12-27牡羊座短評：歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。【整體運】今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得準備禮物，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤

有他們真好！3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天、羊照亮全家

生肖運勢話題持續受到關注，近日《搜狐網》文章指出，生肖屬龍、屬猴與屬羊者，因個性特質鮮明、處事態度相對穩健，較容易在事業發展與家庭經營上累積福氣，被視為一生運勢順遂、家運興旺的代表。

天生好運擋不住！「3生肖」2026橫財臨門…蛇貴人送財、他興趣變現

生肖運勢話題持續受到討論，隨著2026年逐漸受到關注，《搜狐網》近日整理命理觀點指出，生肖屬蛇、屬豬與屬猴者，明年在財運表現上相對亮眼，不僅正財穩定，偏財與貴人運也有提升趨勢，被視為較容易迎來財務轉機的族群。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。