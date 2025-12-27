命理師抽2026國運籤！解籤示警防「奸臣計」、轉運時機曝光
知名命理師小孟老師近日前往台北市松山奉天宮，為2026年中華民國國運抽籤，關注明年整體運勢走向。他在現場抽到第25籤，並向玉皇大帝請示確認，連續獲得三個聖筊，象徵籤意明確，引發不少關注與討論。
小孟老師也將抽籤過程公開於個人YouTube頻道，說明籤詩內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉事多，但看雞犬日過後，不須作福事如何」。他解讀，籤詩開頭是在提醒民眾不需對未來過度憂慮，心情可以放輕鬆，若過度焦慮、反覆問神，反而可能徒增困擾。
其中第三句「但看雞犬日過後」被視為關鍵轉折。小孟老師指出，「雞」象徵農曆八月，「犬」代表農曆九月，意指2026年農曆八、九月之前，台灣社會與各行各業可能仍感到壓力與不安，整體氣氛偏悶；但只要度過這段時間，到了農曆八、九月之後，社會紛擾可望趨緩，民眾心境與整體景氣都有轉好的跡象。
至於最後一句「不須作福事如何」，小孟老師解釋，籤意並非要求特別求福或依賴外力，而是提醒大家安守本分、專注做好自己的工作，福報自然會隨之而來。他認為，這也象徵未來即使遇到挑戰，仍有能力一一化解。
此外，小孟老師也提到，第25籤的背景故事為胡鳳嬌中了奸臣計謀，可能暗示2026年社會輿論將出現較多雜音，甚至有誤導或錯誤判斷的情況。他提醒民眾與決策者需保持清醒與理性，不被表面資訊左右，才能順利度過明年的關鍵考驗。
此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
