快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

有他們真好！3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天、羊照亮全家

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網指出，生肖龍、羊、猴是家庭福星。 圖／AI生成
搜狐網指出，生肖龍、羊、猴是家庭福星。 圖／AI生成

生肖運勢話題持續受到關注，近日《搜狐網》文章指出，生肖屬龍、屬猴與屬羊者，因個性特質鮮明、處事態度相對穩健，較容易在事業發展與家庭經營上累積福氣，被視為一生運勢順遂、家運興旺的代表。

⭐2025總回顧

龍／強大氣場 人生精彩

屬龍的人多半自帶氣場，做事有主見，也敢在重要時刻做決定。面對挑戰時不容易退縮，反而能在變化中找出方向，讓事業一飛沖天。在家庭中，他們常扮演重要支柱，人生註定很輝煌精彩。

猴／靈活應變 財路多元

屬猴的人反應快、想法多，對環境變化相當敏銳，遇到機會時往往能第一時間做出調整。他們不只擅長為自己開創空間，也懂得把經驗分享給身邊的人，讓整個家庭沐浴在幸福和繁榮之中。

羊／溫和穩定 帶旺全家

屬羊者給人的印象多半沉穩內斂，做事不急躁，重視長遠與累積。他們習慣一步一步經營生活，也特別在意家庭關係的平衡與安心感。這樣的性格，往往能讓家中氣氛維持和諧，福氣也隨著時間慢慢累積，更能在社會中贏得尊重和讚譽，他們的善良堅韌，使整個家庭充滿正能量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 生肖運勢

延伸閱讀

天生好運擋不住！「3生肖」2026橫財臨門…蛇貴人送財、他興趣變現

赤馬紅羊劫！2026丙午馬年「火上加火」燒不停…但五生肖超級好運

2026上半年生肖財運(上)／牛可能加薪、2動物遇詐騙陷阱

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「突飛猛進」：獎金收穫多

相關新聞

有他們真好！3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天、羊照亮全家

生肖運勢話題持續受到關注，近日《搜狐網》文章指出，生肖屬龍、屬猴與屬羊者，因個性特質鮮明、處事態度相對穩健，較容易在事業發展與家庭經營上累積福氣，被視為一生運勢順遂、家運興旺的代表。

天生好運擋不住！「3生肖」2026橫財臨門…蛇貴人送財、他興趣變現

生肖運勢話題持續受到討論，隨著2026年逐漸受到關注，《搜狐網》近日整理命理觀點指出，生肖屬蛇、屬豬與屬猴者，明年在財運表現上相對亮眼，不僅正財穩定，偏財與貴人運也有提升趨勢，被視為較容易迎來財務轉機的族群。

影／紫南宮馬年錢母首度亮相 4人提前拿到錢母原因曝光

南投紫南宮馬年錢母將在明年元旦上午9時發放，主委莊秋安今天展示新版錢母，造型為奔騰駿馬與土地公神像，象徵馬上發財、事業奔...

從不服老！這些星座越活越年輕…土象只有她上榜「外表凍齡」

人都會變老，但有些星座「人老心不老」，不會因為年紀關係影響外表和心境，反而年紀越大，越顯年輕，不管是在生活上，學習上，或是在交友圈上都與年輕人無異。

2026火馬年六大「天赦日」一次看！祈福求財轉運不要錯過

「天赦日」就是老天爺賜福的日子，一年大約有六天左右，都是當下季節的「祿神日」。據說「玉皇大帝」會在這個時候，接受眾生的祈福許願，會幫眾生赦罪、化解災厄，補運、旺家運。

三星座需要大劑量誇讚！天蠍有誇有進步、第一名「誇我應該的」

稱讚其實是一件好事情，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「喜歡被稱讚」！？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。