影／紫南宮馬年錢母首度亮相 4人提前拿到錢母原因曝光
南投紫南宮馬年錢母將在明年元旦上午9時發放，主委莊秋安今天展示新版錢母，造型為奔騰駿馬與土地公神像，象徵馬上發財、事業奔騰。四名來自嘉義的信眾，巧遇莊秋安上香稟告錢母造型，表達願捐款行善，莊秋安認為相逢就是有緣，送給每人一組精裝錢母，成為搶先拿到錢母的幸運兒。
⭐2025總回顧
每年元旦是紫南宮送福氣錢母的日子，明年適逢丙午馬年，馬象徵奔騰向前、氣勢如虹，紫南宮馬年錢母採「馬上發財」設計。金銀雙色寓意富足與財源流通，並推出精裝套組，並準備金雞蛋隨機贈獎，讓信眾新年求好運迎春納福。
莊秋安說，俗語說「鼠年興、牛年穩、虎年勇、兔年順、馬年奔、龍年飛」，馬象徵奔波付出、勇往直前，也代表事業奔騰、財運流轉。期盼在馬年之際，祝福所有信眾在人生道路上能夠方向明確、步伐穩健，努力皆有回報。
馬年錢母延續生肖主題設計，金、銀兩款銅幣分別鍍上純金與純銀色澤；圖騰以土地公聖像為主軸，結合駿馬奔馳與聚寶盆意象，象徵馬上發財、財運奔騰。金銀錢母正面皆鑲嵌土地公聖像，祝福全年平安順遂。
今年推出單枚金幣、銀幣及精裝套組，套組以馬年造型設計，象徵好運齊發。紫南宮期待信眾在事業、家庭與財運上皆能順風順水。
發放方式，從今年12月31日上午8時起開放排隊，凡是在明年1月1日上午9點前排入隊伍者，可領取一枚銀錢母。另準備5千顆金雞蛋，前5千名排隊者皆有機會獲得，內含福氣兌換券，有機會獲得金戒指、6千元紅包、精裝套幣、馬年項鍊、金銀錢母及金錢母等豐富獎品。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言