影／紫南宮馬年錢母首度亮相 4人提前拿到錢母原因曝光

南投紫南宮馬年錢母將在明年元旦上午9時發放，主委莊秋安今天展示新版錢母，造型為奔騰駿馬與土地公神像，象徵馬上發財、事業奔騰。四名來自嘉義的信眾，巧遇莊秋安上香稟告錢母造型，表達願捐款行善，莊秋安認為相逢就是有緣，送給每人一組精裝錢母，成為搶先拿到錢母的幸運兒。

每年元旦是紫南宮送福氣錢母的日子，明年適逢丙午馬年，馬象徵奔騰向前、氣勢如虹，紫南宮馬年錢母採「馬上發財」設計。金銀雙色寓意富足與財源流通，並推出精裝套組，並準備金雞蛋隨機贈獎，讓信眾新年求好運迎春納福。

莊秋安說，俗語說「鼠年興、牛年穩、虎年勇、兔年順、馬年奔、龍年飛」，馬象徵奔波付出、勇往直前，也代表事業奔騰、財運流轉。期盼在馬年之際，祝福所有信眾在人生道路上能夠方向明確、步伐穩健，努力皆有回報。

馬年錢母延續生肖主題設計，金、銀兩款銅幣分別鍍上純金與純銀色澤；圖騰以土地公聖像為主軸，結合駿馬奔馳與聚寶盆意象，象徵馬上發財、財運奔騰。金銀錢母正面皆鑲嵌土地公聖像，祝福全年平安順遂。

今年推出單枚金幣、銀幣及精裝套組，套組以馬年造型設計，象徵好運齊發。紫南宮期待信眾在事業、家庭與財運上皆能順風順水。

發放方式，從今年12月31日上午8時起開放排隊，凡是在明年1月1日上午9點前排入隊伍者，可領取一枚銀錢母。另準備5千顆金雞蛋，前5千名排隊者皆有機會獲得，內含福氣兌換券，有機會獲得金戒指、6千元紅包、精裝套幣、馬年項鍊、金銀錢母及金錢母等豐富獎品。 紫南宮馬年錢母為土地聖公和馬上發財造型。記者賴香珊／攝影 紫南宮今天展示母年錢母造型，將在明年元旦上午9時開始發放。記者賴香珊／攝影 紫南宮主委莊秋安展示馬年錢母精裝版造型。記者賴香珊／攝影 紫南宮馬年錢母為土地聖公和馬上發財造型。記者賴香珊／攝影

