個性造英雄…「這些星座」創業比別人容易成功！巴菲特、黃仁勳、郭台銘上榜

水瓶座的曹西平，在演藝圈幾十年，那個標誌性的哨子和直言不諱的性格，其實就是水瓶座最核心的樣貌：「我不一定要你喜歡我，但我一定要告訴你，這件事不對。」這種正義感，往往會讓身邊的人感到尷尬或不舒服，但在這個冷漠的年代，我們反而需要這種敢於管閒事的硬脾氣 。除了水瓶座，這四個星座的正義感也同樣爆表。

2025-12-30 09:42