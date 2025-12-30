個性造英雄…「這些星座」創業比別人容易成功！巴菲特、黃仁勳、郭台銘上榜
雖然大家在創業的路上是公平的，每個人都有機會成功，但你知道有些星座天生就比別人多一點機會，可能是因為個性，也可能是因為自身的魅力，看看以下的例子。
★金牛座／想做的事 就勇往直前
金牛座非常有計劃與想法，通常有想法的時候，都會用大量的時間觀察，非常有耐性的研究，像FB創始人祖克柏一開始單繞的想法創立了一個連結世界的通訊，金牛座一旦決定要做一件事情，都會勇往直前，遇強越強。
代表人物：祖克柏
★雙子座／別人不敢做 雙子卻敢賭
雙子座創業成功的關鍵是非常大膽，很多別人不敢去做的事情，雙子都願意嘗試，有時候甚至有點過份冒險，但是這種賭博的機會，不是大起就是大落，即使成功也是經歷了很多失敗，屬於不怕難不怕失敗，有機會還是屢敗屢戰，像美國總統川普，越戰越勇！
代表人物：川普
★處女座／專注過人 超級細節控
處女座要做好一件事情，專心的程度是無人能比的，專注與細節是處女座創業成功的關鍵，處女座總能在一個問題中抽絲剝繭找到當中的漏洞，像股神巴菲特，就是很成功的例子。
代表人物：巴菲特
★天秤座／貴人很多 眼光又獨到
天秤座非常懂得審時度勢，也很懂得經營自己的人際關係，遇到機會懂得把握，而且交際能力特別好，自然得到很多貴人的幫助，商人郭台銘總是眼光獨到，具有很強的前瞻性，看得比別人更遠，這也是天秤座能夠成功的理由之一！
代表人物：郭台銘
★魔羯座／強烈成功慾望 堅持到底
魔羯座有很強烈的成功慾望，他們對於自己的專業非常認真，而且可以花很多的時間去研究，去實現自己想要得到的高度。亞馬遜的創始人貝佐斯在創業上的堅持，以及他對於市場的敏感度是非常精細的，魔羯座只需要專注做好一件事，這種堅持比一般人更容易取得成功。
代表人物：貝佐斯
★水瓶座／渴望創新 總能看向遠方
水瓶座有自己獨特的思維，一旦打開了他們的創新之門，很容易會發現世界有趣的對方，水瓶對於科技，新興的事物特別感興趣，這造就水瓶的創新，容易為世界帶來新的創見，比如黃仁勳的成功，也是因為對於未知的渴求，以及創新的想法。
代表人物：黃仁勳
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
