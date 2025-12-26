快訊

人都會變老，但有些星座「人老心不老」，不會因為年紀關係影響外表和心境，反而年紀越大，越顯年輕，不管是在生活上，學習上，或是在交友圈上都與年輕人無異。

⭐2025總回顧

★白羊座／熱愛挑戰新鮮事

白羊座天生就帶有孩子氣，即使年紀長大了，還是會不服輸，很想要挑戰年輕人做的事情，白羊座總是想要維持自己最好的狀態。

★金牛座／很愛自己 外表超凍齡

金牛座有個不服老的心，尤其是女生都會刻意維持自己的身材，很會去保養自己的，對於美的事物本來就很有要求，所以對自己好也是不會手軟的。

★雙子座／身邊都是年輕人

雙子座是個大男孩，大女孩，不管年紀都大，都很愛和年輕人玩在一塊，所以無論雙子座的年歲多大，看起來都是與一堆年輕人無異。有點融入了年輕的氛圍。

★獅子座／外表時髦 跟上流行

獅子座很愛浮誇的穿著，也喜歡打扮自己，你會留意到獅子座年紀越大，越會留意流行文化，所以與之交談絲毫不會感受到年紀，當然，獅子座也是有年輕的心，不會因為年紀而阻止獅子座去做任何事情。

★射手座／揪年輕人去旅行

射手座有想要挑戰的心，有什麼極限活動，有什麼挑戰的事情，射手座都會躍躍欲試，年紀越大反而會讓射手座更想去挑戰。而且射手座非常喜歡去旅行，尤其喜歡與年輕人組團出發，保持自己的年輕之心。

★水瓶座／幾歲都是科技控

水瓶對於新興的事情，科技都非常感興趣。是個徹底的科技控。都可以與年輕人溝通無阻，而且水瓶座有一副好學之心，從不服老說自己不懂不會。有時候甚至比年輕人更懂時下的文化科技。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

從不服老！這些星座越活越年輕…土象只有她上榜「外表凍齡」

