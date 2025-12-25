快訊

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

衰捲非法醫療風波…男星為自清曝光病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方

聽新聞
0:00 / 0:00

5星座跨年後運勢飆升！摩羯座奪冠 第二名投資有望開花

聯合新聞網／ 綜合報導
跨年倒數之際，不少人關心新的一年能否順順利利。示意圖／AI生成
跨年倒數之際，不少人關心新的一年能否順順利利。示意圖／AI生成

跨年倒數之際，不少人關心新的一年能否順順利利。專門研究塔羅與星象的小孟老師在臉書指出，2026年1月整體星象能量偏強，有5個星座特別吃香，年初就有「被看見、被提拔」的機會，無論事業發展或財務表現，都比多數人來得順風順水。

⭐2025總回顧

第5名 牡羊座

2026年1月對牡羊座來說，是「勇敢站出來」的關鍵期。職場上只要願意主動表現、不怕曝光，就容易被主管注意到，甚至被點名負責重要任務。有轉職或跳槽想法的人，近期投履歷、面試的成功率偏高。

不過在金錢方面，購物衝動明顯增加，容易因一時想犒賞自己而超支，建議先替支出設下停損點。感情層面，爭執多半來自日常瑣事，說開就好，別累積情緒。

幸運色：棕色
貴人星座：水瓶座
注意對象：處女座

第4名 金牛座

金牛座2026年1月適合把重心放在「自我升級」。進修、學習新技能，或補強專業實力，都能替職場加分，讓主管重新評價你的潛力。若有轉換跑道的計畫，也可留意外商或與海外相關的工作機會。

財務上，花錢慾望偏高，容易用「獎勵自己」當理由消費，理性規畫會讓你更安心。感情方面，有伴者適合安排小旅行或約會，有助於關係回溫。

幸運色：黑色
貴人星座：雙魚座
注意對象：天蠍座

第3名 雙子座

雙子座2026年1月在職場的競爭感特別強，暗中比較的氣氛升高，該爭取的權益若退讓，反而容易被忽略。涉及責任分工或金錢問題時，務必說清楚、寫明白，避免日後爭議。

財運方面，賺錢企圖心上升，對投資特別感興趣，但需留意節奏，別因過度樂觀而承擔過高風險。感情上人氣旺，單身者桃花多；有伴者則要多給安全感，避免誤會。

幸運色：紫色
貴人星座：雙子座
注意對象：摩羯座

第2名 巨蟹座

巨蟹座2026年1月容易被賦予更大的責任，工作壓力隨之增加，但這其實是被信任、被重用的象徵。遇到困難別急著硬撐，適時向同事求助，反而能累積好人緣。

財運表現穩定，只要事前做好功課、避免情緒化操作，投資有機會逐步成長。感情方面，別把話都藏在心裡，坦白表達反而能拉近距離。

幸運色：橙色
貴人星座：獅子座
注意對象：天秤座

第1名 摩羯座

摩羯座堪稱2026年1月最大贏家。工作上容易遇到合作默契佳的夥伴，團隊運強，效率明顯提升。即使能力再好，也不必凡事一肩扛起，懂得分工反而更快達標，過去累積的人脈將在此時派上用場。

財務方面雖有想花錢慰勞自己的念頭，但記得把資源用在真正重要的地方。感情上人氣上升，有伴者要留意界線，避免不必要的曖昧引發誤會。

幸運色：金色
貴人星座：摩羯座
注意對象：天秤座

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 摩羯座 雙子座 金牛座 牡羊座 天秤座 巨蟹座 獅子座

延伸閱讀

UNIQLO羽絨外套降到3千以下 他驚：往年2月中才有這種價格

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

UNIQLO一款發熱衣爆紅！親民價曝光…日專家：塞襯衫「疊穿也不顯胖」

相關新聞

5星座跨年後運勢飆升！摩羯座奪冠 第二名投資有望開花

跨年倒數之際，不少人關心新的一年能否順順利利。專門研究塔羅與星象的小孟老師在臉書指出，2026年1月整體星象能量偏強，有5個星座特別吃香，年初就有「被看見、被提拔」的機會，無論事業發展或財務表現，都比多數人來得順風順水。

相處融洽！「三星座」跟手足感情特別好…金牛溫柔包容、天秤不計較

人與人的相處中，互相尊重才能保持兩人的關係。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個能跟兄弟姊妹相處融洽的星座，快來看看他們怎麼辦到的吧！請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

看起來普通阿伯！「5生肖」越有錢穿著越樸素…買房都砸現金

在財富的世界裡，有些生肖展現出獨特的低調智慧。他們越有錢，反而越不炫耀，選擇樸素簡約的穿著，彰顯內心的自信與穩定。「越有錢的時候，穿著越樸素的生肖TOP 5」，將揭曉哪些生肖在財富累積後依舊保持低調，讓人看不出外在卻暗藏驚人實力。

「5大星座」聖誕節前後財運回春！2星座有機會跳槽、他收到家人意外財富

年底又是狂歡開趴的季節了，5星座在聖誕節前後財運即將回魂。

赤馬紅羊劫！2026丙午馬年「火上加火」燒不停…但五生肖超級好運

赤馬紅羊之說來添亂，再加上川普的關稅政策，讓整個世界鬧得沸沸揚揚。這個世界上的任何事物都是一體兩面的，赤馬丙午與紅羊丁未是如此，而川普的關稅之亂更是如此。

聖誕節六大禁忌曝！別穿黑衣、別送手套…聚餐揪「這人數」是大忌

12月25日就是聖誕節了，也是西方傳統上家族團聚的日子。至於聖誕節有哪些開運方法和禁忌，快來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。