5星座跨年後運勢飆升！摩羯座奪冠 第二名投資有望開花

跨年倒數之際，不少人關心新的一年能否順順利利。專門研究塔羅與星象的小孟老師在臉書指出，2026年1月整體星象能量偏強，有5個星座特別吃香，年初就有「被看見、被提拔」的機會，無論事業發展或財務表現，都比多數人來得順風順水。

第5名 牡羊座

2026年1月對牡羊座來說，是「勇敢站出來」的關鍵期。職場上只要願意主動表現、不怕曝光，就容易被主管注意到，甚至被點名負責重要任務。有轉職或跳槽想法的人，近期投履歷、面試的成功率偏高。

不過在金錢方面，購物衝動明顯增加，容易因一時想犒賞自己而超支，建議先替支出設下停損點。感情層面，爭執多半來自日常瑣事，說開就好，別累積情緒。

幸運色：棕色

貴人星座：水瓶座

注意對象：處女座

第4名 金牛座

金牛座2026年1月適合把重心放在「自我升級」。進修、學習新技能，或補強專業實力，都能替職場加分，讓主管重新評價你的潛力。若有轉換跑道的計畫，也可留意外商或與海外相關的工作機會。

財務上，花錢慾望偏高，容易用「獎勵自己」當理由消費，理性規畫會讓你更安心。感情方面，有伴者適合安排小旅行或約會，有助於關係回溫。

幸運色：黑色

貴人星座：雙魚座

注意對象：天蠍座

第3名 雙子座

雙子座2026年1月在職場的競爭感特別強，暗中比較的氣氛升高，該爭取的權益若退讓，反而容易被忽略。涉及責任分工或金錢問題時，務必說清楚、寫明白，避免日後爭議。

財運方面，賺錢企圖心上升，對投資特別感興趣，但需留意節奏，別因過度樂觀而承擔過高風險。感情上人氣旺，單身者桃花多；有伴者則要多給安全感，避免誤會。

幸運色：紫色

貴人星座：雙子座

注意對象：摩羯座

第2名 巨蟹座

巨蟹座2026年1月容易被賦予更大的責任，工作壓力隨之增加，但這其實是被信任、被重用的象徵。遇到困難別急著硬撐，適時向同事求助，反而能累積好人緣。

財運表現穩定，只要事前做好功課、避免情緒化操作，投資有機會逐步成長。感情方面，別把話都藏在心裡，坦白表達反而能拉近距離。

幸運色：橙色

貴人星座：獅子座

注意對象：天秤座

第1名 摩羯座

摩羯座堪稱2026年1月最大贏家。工作上容易遇到合作默契佳的夥伴，團隊運強，效率明顯提升。即使能力再好，也不必凡事一肩扛起，懂得分工反而更快達標，過去累積的人脈將在此時派上用場。

財務方面雖有想花錢慰勞自己的念頭，但記得把資源用在真正重要的地方。感情上人氣上升，有伴者要留意界線，避免不必要的曖昧引發誤會。

幸運色：金色

貴人星座：摩羯座

注意對象：天秤座

