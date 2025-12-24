快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

聽新聞
0:00 / 0:00

告別不安！12星座2026「畫重點」…牡羊轉大人、處女換跑道、他面對錢的問題

聯合新聞網／ 澤誼老師
12星座運勢示意圖。圖／AI生成
12星座運勢示意圖。圖／AI生成

最近社會上的不安事件，讓大家都辛苦了。我知道那份恐懼很真實，也讓心變得很沉重。在看運勢之前，我們先一起深呼吸，找回內在的安定。即便外在環境動盪，我們依然能選擇溫柔地守護自己的心。

⭐2025總回顧

★火象星座：站上新舞台，但別再只靠衝勁

牡羊座：這是你的「登大人」磨練期。責任會突然重到讓你迷惘，但請記住，這是要你建立新的人生架構。扛得住，這就是你未來30年的基石；扛不住，你就是在逃避人生。

獅子座：你的舞台燈光會亮起，但請拿數據說話。這年適合爭取高位，但別再只會畫大餅，任何計畫都要有「實際成果」支持。

射手座：人際關係會來一場大風吹。不論是閃婚、閃離或換夥伴都有可能。學會擁抱這些不確定，看清合約細節，別再讓自己自打嘴巴。

★土象星座：重組價值觀，找回安全感

金牛座：財務重整的時刻到了。那種不穩定的焦慮感終於要消失，這年請好好修理你的財務狀況，別再報復性消費，重新定義你到底值多少錢。

處女座：事業賽道會出現急轉彎。職涯會有意想不到的轉折，可能是跨領域或是被迫轉型。別抗拒新科技，把這些工具納入你的SOP，你會變得很強大。

摩羯座：重心回歸家庭，重建安全感。搬家、修房或照顧長輩是重點。請特別小心家人的「情緒勒索」，這一年你的作業是守住心理邊界。

★風象星座：腦袋大改版，引領新潮流

雙子座：你是2026的主角，靈感爆棚。極度適合創業或做自媒體，這年你會徹底顛覆過去的形象。唯一的提醒：別因為腦袋轉太快而失眠。

天秤座：關係進入終極試煉。不穩定的關係會斷裂，真誠的關係則要面對現實考驗（如買房、結婚）。別再當濫好人了，這年要學會不為了和諧而犧牲原則。

水瓶座：把興趣「專業化、規模化」。你不再只是玩票性質，而是要成為權威。但投資風險控管要嚴，別因為太有自信而栽在細節裡。

★水象星座：拉扯與轉折，面對現實

巨蟹座：事業最豐收也最累的一年。你必須學會當個「鐵血大人」，展現權威來扛起重擔。注意：工作與家庭會嚴重失衡，別讓自己過勞到心理疲勞。

天蠍座：重建日常秩序，別再透支體力。2026是你的「養生年」，建立生活的SOP比什麼都重要。偏財運像坐雲霄飛車，專注在資源整合就好，別亂投機。

雙魚座：卸下重擔，直面財務現實。那種被壓著打的感覺會消失，但「錢」的問題會浮上水面。你必須學會記帳理財，存摺裡的數字才是你真正的安全感。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 記帳 理財 創業

澤誼老師

追蹤

延伸閱讀

12星座外遇行為大賞！土象開始健身、這組喊「我需要私人空間」

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

60年一遇赤馬紅羊劫！命理師示警劉宇寧「火太旺」恐遭壓榨、身體出狀況

相關新聞

聖誕節六大禁忌曝！別穿黑衣、別送手套…聚餐揪「這人數」是大忌

明(25)日就是聖誕節了，也是西方傳統上家族團聚的日子。至於聖誕節有哪些開運方法和禁忌，快來看看吧！

25日慶祝耶誕節！13大華人民俗禁忌不可不知 4生肖特別注意

明天是耶誕節，雖然非華人傳統節日，不過命理師楊登嵙認為，西洋耶誕節如同華人的農曆新年，仍然有一些華人有關的民俗禁忌需要留...

告別不安！12星座2026「畫重點」…牡羊轉大人、處女換跑道、他面對錢的問題

最近社會上的不安事件，讓大家都辛苦了。我知道那份恐懼很真實，也讓心變得很沉重。在看運勢之前，我們先一起深呼吸，找回內在的安定。即便外在環境動盪，我們依然能選擇溫柔地守護自己的心。

天生絕配！「這3對生肖」夫妻感情長久 子女更容易出人頭地

民間命理常以十二生肖解析人際互動與婚姻關係，不同生肖組合也被視為影響家庭氛圍的重要關鍵。對此，搜狐網指出，部分生肖夫妻因個性互補、相處和諧，更容易建立長久穩定的感情基礎，在彼此扶持與包容下，不僅婚姻關係細水長流，也能為子女打造良好的成長環境，讓孩子更有機會發揮潛能、展現出色表現。

超討厭社交Top 3 星座！天蠍不意外、嗨咖「這星座」上榜跌破眼鏡

社交活動是我們必須經歷與學習之事，有人喜歡，當然也會有人不喜歡，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「最不愛社交」！？

小心別暈船！ 「5星座男」超會撩人心 一不小心就上鉤

有的男人就是那麼無聊且可恥，他不愛你，卻還要靠近你，有意讓你誤解，到底這樣的男人，他的居心何在？科技紫微網這就帶著大家一起來探秘這個，讓無數女孩們疑惑不解的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。