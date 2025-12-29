2026財運大爆發！「3生肖」最有機會翻身變有錢

在新的一年裡，每個人的運勢都在改變，各方面都會有不同的成長與發揮，而有幾個生肖，在2026年，將有著財運起飛的大好運，能夠財源廣進，讓財庫變得更為豐厚飽滿，一起來看看是哪幾個生肖。

個性衝動的馬寶寶，雖然急躁，但是勇於挑戰，是戰力十足的鬥士，他們總是願意付出犧牲和努力，只為達成目標，這樣強大的行動力，在2026年能讓工作奔向高峰，更讓財運不斷飛升，有機會迎來暴增的收入，例如升遷、獲得大案件或大客戶，讓業績大幅提升等，但也提醒馬寶寶，財運來自正財，須按部就班的努力工作，自然就能獲得可觀的收益。

第二名：雞

總希望一鳴驚人的雞寶寶，天生擁有獨特的見解，對於各種事物均有自己的特色想法，他們善於調查研究，做事講求效率，在2026年，是雞寶寶投資財運強盛的一年，屬於穩中帶旺，一步步地往上升，只要雞寶寶願意多研究，多吸收各方資訊，就能在投資市場上大放異彩，獲得滿滿財富，但記得多管齊下，分散風險，才能產生最佳效益，讓自己賺飽飽。

第一名：猴

多才多藝的猴寶寶，不愛受拘束，最喜歡浪漫的生活，他們與人相處融洽，常能廣結善緣，得到眾人的歡迎，在2026年裡，猴寶寶能得到貴人相助，獲得許多賺錢的機會，例如合作投資，或是合夥兼職副業等，都能帶來很不錯的收益，而最漂亮的運勢，是猴寶寶的偏財運不錯，能夠有意外驚喜之財，可以嘗試買幾張彩劵，或許下個大獎贏家，可能就是你了。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

商品推薦