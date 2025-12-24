聖誕節六大禁忌曝！別穿黑衣、別送手套…聚餐揪「這人數」是大忌

明(25)日就是聖誕節了，也是西方傳統上家族團聚的日子。至於聖誕節有哪些開運方法和禁忌，快來看看吧！

《《聖誕節開運方法》

1.穿紅色衣物：

聖誕節在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣。

2.在壁爐旁或床頭放個小襪子：

西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。

3.聖誕樹上掛星星：

聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

4.可在明亮處放鹿飾品：

聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也為冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。

5.放十字架：

平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。

6.平安夜要掃塵：

西方某些地區和中國習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。

《聖誕節注意事項》

1.聖誕樹位置：

聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置，因為財位是招財的地方不宜放假樹，建議放門左邊。

2.人數禁忌：

吃聖誕餐不要剛好13人，因為，西方13是不吉利的數字。

其因是背叛耶穌的猶大人，其實就是基督的最后晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人。

3.不要穿黑衣：

聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。

4.聖誕燈泡不掛房間：

聖誕燈炮閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。

5.忌送手套：（交換禮物不宜送）

西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。

6.忌送黃色系禮物與包裝紙：（交換禮物不宜送）

西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

