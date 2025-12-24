小心別暈船！ 「5星座男」超會撩人心 一不小心就上鉤

有的男人就是那麼無聊且可恥，他不愛你，卻還要靠近你，有意讓你誤解，到底這樣的男人，他的居心何在？科技紫微網這就帶著大家一起來探秘這個，讓無數女孩們疑惑不解的問題。

牡羊男

和你在一起開心，所以牡羊男哪怕不愛你也要靠近你。就算是汲取你給自己帶來的愉悅養分，也是一件對他們來說，非常美妙的事情。人的趨利避害性，都會無一例外地指向這個結果。

金牛男

金牛男精於算計，不愛還靠近你，一定是因為你身上有什麼值得他們去利用的地方。或許是你可以為他們排憂解難，或許是你能夠為他們帶來巨大的經濟利益，無外乎就這麼幾種。

獅子男

不愛你卻還接近你，獅子男就是在秀優越感。或許是他們身邊有好哥兒們喜歡你，卻一直苦於愛而不得，他們就愛去人前得瑟，一副對你勢在必得的樣子，也真的是自信過頭，超級愛秀。

天蠍男

對天蠍男來說，不愛還要靠近你，浪費的不僅僅是時間還有精力，其實是在藉助你的勢頭成就一些事情。從來不會讓自己吃虧的他們，不過假藉著愛情的幌子，去獲取你的一些資源。

水瓶男

水瓶男怕寂寞，夜深人靜的時候也想有個人陪著。不愛卻還靠近你，他們除了這個也想不到更好的排遣方式，就當做你是自己心愛的那個人，說說話聊聊天還是可以的。

