快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

聽新聞
0:00 / 0:00

小心別暈船！ 「5星座男」超會撩人心 一不小心就上鉤

科技紫微網／ 科技紫微網
有些男生特別喜歡玩弄感情，要當心。示意圖。 圖／AI生成
有些男生特別喜歡玩弄感情，要當心。示意圖。 圖／AI生成

有的男人就是那麼無聊且可恥，他不愛你，卻還要靠近你，有意讓你誤解，到底這樣的男人，他的居心何在？科技紫微網這就帶著大家一起來探秘這個，讓無數女孩們疑惑不解的問題。

⭐2025總回顧

牡羊男

和你在一起開心，所以牡羊男哪怕不愛你也要靠近你。就算是汲取你給自己帶來的愉悅養分，也是一件對他們來說，非常美妙的事情。人的趨利避害性，都會無一例外地指向這個結果。

金牛男

金牛男精於算計，不愛還靠近你，一定是因為你身上有什麼值得他們去利用的地方。或許是你可以為他們排憂解難，或許是你能夠為他們帶來巨大的經濟利益，無外乎就這麼幾種。

獅子

不愛你卻還接近你，獅子男就是在秀優越感。或許是他們身邊有好哥兒們喜歡你，卻一直苦於愛而不得，他們就愛去人前得瑟，一副對你勢在必得的樣子，也真的是自信過頭，超級愛秀。

天蠍男

對天蠍男來說，不愛還要靠近你，浪費的不僅僅是時間還有精力，其實是在藉助你的勢頭成就一些事情。從來不會讓自己吃虧的他們，不過假藉著愛情的幌子，去獲取你的一些資源。

水瓶男

水瓶男怕寂寞，夜深人靜的時候也想有個人陪著。不愛卻還靠近你，他們除了這個也想不到更好的排遣方式，就當做你是自己心愛的那個人，說說話聊聊天還是可以的。

【延伸閱讀】

前世是他太愛你，今生你注定還情債？

【超級精準】全面揭露你和他的戀情命運！

科技紫微網

科技紫微網 獅子 愛情

延伸閱讀

死刑被濫用權力者實質閹割 游淑慧：極少數大法官凌駕人民普遍意志

國民黨團：賴總統縱容青鳥造謠 汙指藍白濫刪警消預算

捐贈物資被「指定品牌」？她質疑自肥 志工曝原因：機構收到怕了

郵輪旅行不是每個人都喜歡 專家建議5類人直接搭飛機就好

相關新聞

天生絕配！「這3對生肖」夫妻感情長久 子女更容易出人頭地

民間命理常以十二生肖解析人際互動與婚姻關係，不同生肖組合也被視為影響家庭氛圍的重要關鍵。對此，搜狐網指出，部分生肖夫妻因個性互補、相處和諧，更容易建立長久穩定的感情基礎，在彼此扶持與包容下，不僅婚姻關係細水長流，也能為子女打造良好的成長環境，讓孩子更有機會發揮潛能、展現出色表現。

超討厭社交Top 3 星座！天蠍不意外、嗨咖「這星座」上榜跌破眼鏡

社交活動是我們必須經歷與學習之事，有人喜歡，當然也會有人不喜歡，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「最不愛社交」！？

小心別暈船！ 「5星座男」超會撩人心 一不小心就上鉤

有的男人就是那麼無聊且可恥，他不愛你，卻還要靠近你，有意讓你誤解，到底這樣的男人，他的居心何在？科技紫微網這就帶著大家一起來探秘這個，讓無數女孩們疑惑不解的問題。

農曆年前「6星座」財運旺桃花開！處女直覺神準、金牛貴人帶財來

塔羅牌老師艾菲爾分享，冬至過後，太陽進入摩羯座，這股能量讓過去的努力逐一兌現成果。可能是財務結構重整，報酬入袋為安。也可能是感情結束曖昧期，走向承諾。總之農曆年前，6星座只要順勢而為，就能迎來「財運旺、桃花開」大翻轉，建議同時參考太陽、上升星座。

60年一遇赤馬紅羊劫！命理師示警劉宇寧「火太旺」恐遭壓榨、身體出狀況

大陸人氣男星劉宇寧唱紅多部影視劇主題曲，近年還活躍於戲劇，他也在《一念關山》、《珠簾玉幕》、《折腰》等多部戲劇出任男主角，在台灣也有不少粉絲。

送禮物超大方TOP 5星座！獅子出手必名牌…他給驚喜「直接去旅行」

聖誕節禮物怎麼挑才能讓人心動？這5大星座的大方不是隨便送送，而是用心、用情、用創意，每份禮物都像專屬魔法，讓收禮者感受到被珍視與寵愛。打開包裝的瞬間，那份貼心與浪漫足以讓人感動落淚，幸福感瞬間爆棚！想知道誰送禮最讓人心動嗎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。