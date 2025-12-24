農曆年前「6星座」財運旺桃花開！處女直覺神準、金牛貴人帶財來
塔羅牌老師艾菲爾分享，冬至過後，太陽進入摩羯座，這股能量讓過去的努力逐一兌現成果。可能是財務結構重整，報酬入袋為安。也可能是感情結束曖昧期，走向承諾。總之農曆年前，6星座只要順勢而為，就能迎來「財運旺、桃花開」大翻轉，建議同時參考太陽、上升星座。
⭐2025總回顧
【財運旺】
★摩羯座
太陽進入命宮，讓摩羯座成為焦點人物。長期承擔的責任與壓力，開始換來實質回報，可能是升遷、獎金，或被交付更核心的任務。這段時間適合談長期合作、規劃事業藍圖，穩定本身就是最好的吸金條件。
★處女座
近日處女座的分析力直接影響財運。處女座能快速判斷機會與風險，副業、獎金、偏財機會增加。只要保持理性、不過度投入，農曆年前有望替財務狀況補上一筆。
★金牛座
財運關鍵來自合作與貴人。獲得長輩、主管或權威人士的引薦，帶來穩定型收入或新專案。雖非短線暴利，卻有助於建立更安全的財務基礎。
【桃花開】
★巨蟹座
感情不再曖昧不明，走向承諾。單身者容易遇到成熟可靠的對象；有伴侶的人則討論同居、婚姻或實際生活安排，關係走向踏實。
★雙魚座
浪漫逐漸落地，雙方關係有了明確定位。感情有機會在農曆年前拍板，從曖昧走向穩定，進入公開穩定交往狀態，不只浪漫，也更貼近生活狀態。
★天蠍座
氣場提升，自然吸引目光。天蠍座在社交場合發光，桃花來得低調卻具份量，有伴者則能深化情感交流，讓關係更緊密。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
