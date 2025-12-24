60年一遇赤馬紅羊劫！命理師示警劉宇寧「火太旺」恐遭壓榨、身體出狀況

大陸人氣男星劉宇寧唱紅多部影視劇主題曲，近年還活躍於戲劇，他也在《一念關山》、《珠簾玉幕》、《折腰》等多部戲劇出任男主角，在台灣也有不少粉絲。

2026年將迎來60年一遇「赤馬紅羊劫」，命理師高輔進臉書點名劉宇寧要注意，赤馬紅羊年可能會被資方壓榨，身體健康也可能出問題。

高輔進老師說，根據官方資料，劉宇寧，1990年生，生肖蛇，虛歲37歲。從易經生肖姓名學角度分析，他目前走「宇」字的「于」字形，內部藏「丁」元素，再加上「寧」也有「丁」元素，八字中至少帶兩個「火」元素，顯示出火過旺帶來危機。

老師提醒，劉宇寧「火」太旺，若又無處宣洩，可能會遭出資方、片商壓榨。老師也提醒劉宇寧要注意身體健康警訊，可能有心情鬱悶的狀況，胸腔意下、骨盆以上這區域內的器官，或身體部位，小心受傷、開刀的發生機率，可能需要調養身體。

高輔進也說，若劉宇寧42歲前再婚(他承認之前結過一次婚)，或45歲前生小孩，磁場就能轉換，劉宇寧運勢就會從在「室內」調養身體，變成在「室內」照顧家庭，但可能知名度還在，曝光率就會降低。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

