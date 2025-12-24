快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

聽新聞
0:00 / 0:00

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2026赤馬年示意圖。圖／AI生成
2026赤馬年示意圖。圖／AI生成

2025年近尾聲，各界熱議2026年將進入每60年一遇，且易生動盪大災難的「赤馬紅羊劫」，引發不少民眾焦慮。但命理師柯柏成說，赤馬紅羊劫不是天命詛咒，是提醒世人要注意壓力交疊，因此平常心看待，做好本分即可，每年都是吉祥年。

⭐2025總回顧

柯柏成指出，「赤馬紅羊劫」是傳統命理、讖緯與民間預言中出現「大災變」的象徵詞，指稱「天下將有大亂、大劫、大血光」的時期，不單指一場戰爭，而是一種時代級的動亂徵兆，由於2026、2027就是「赤馬紅羊年」因此被提出討論。

而「赤馬紅羊劫」字面意義，「赤」象徵紅色、火、血光、殺伐、戰亂，丙年為陽火；「馬」為兵戈、行軍、戰馬，象徵軍事行動。「羊」在地支中對應未；「紅」象徵血色、戰火，丁年為陰火。有大災禍則跟沒幾年就出現世界末日預言差不多。

柯柏成說，「赤馬紅羊劫」源自南宋洪邁「容齋隨筆」提出「丙午丁未之厄」，又在南宋柴望「丙丁龜鑑」列舉從秦昭襄王到後漢天福共1260年間的21次在丙午、丁未的動亂或天災，是要提醒南宋社會記取靖康恥教訓，卻也加深災禍觀念。

之後更因預言（讖）與神秘學說（緯）在西漢末年盛行，到東漢光武帝更篤信讖緯學還大加利用，但凡有政治動盪，各種神秘預言，包括干支災異便容易滋生和傳播。清代俞樾曾對赤馬紅羊源頭及流變有深刻考證，認為大多是後人牽強附會。

以柴望「丙丁龜鑑」跨度列舉的丙午、丁未年，其實涵蓋國力至盛的唐朝「貞觀之治」、明朝「仁宣之治」，之後公元1486年的丙午年除成都發生地震，歷史上可以說是平淡無奇，再下一次公元1546除四川有小暴亂，基本上也平靜無奇。

俞樾強調，此類災異「其應與不應，亦視人事修廢、氣運盛衰，不可一概而論」，正點出經史學家的關鍵立場，干支只是時間標記，真正決定吉凶的，仍是政治治理、社會結構與人心向背。換句話說「赤馬紅羊」不是天命詛咒，而是提醒世人。

柯柏成表示，「赤馬紅羊」其實是提醒在氣候、制度與人事多重壓力交疊之際要多注意，而為政者若失修德政，災亂更易顯現，因此對於即將到來的丙午丁未年，平常心看待，做好自己本分，持續修德行善、孝親尊師即可，每年都是吉祥年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

地支 火馬年 赤馬紅羊劫

延伸閱讀

天月星拖累！「四生肖」明年初累又瞎忙…虎付出沒人知、鼠人際斷捨離

2026上半年生肖財運(上)／牛可能加薪、2動物遇詐騙陷阱

2026上半年生肖財運(下)／豬被異性騙財、這動物買房遇「裝修蟑螂」

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容易養出啃老兒

相關新聞

沒安全感難相處三星座！巨蟹易情緒崩潰、第一名囉嗦又纏人

人都有自己的思想、想表達的東西，但有時難免會讓人看不太懂他們想表達什麼，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「很神經兮兮」！？

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

2026年的星相在2025年已經演練過一遍了，許多重要的外行星都轉換了星座，海王星1月26日正式進入白羊座，土星2月14日正式進入白羊座，4月25日天王星正式進入雙子座。而木星則會在6月30日進入獅子座，這些行星的變化，還是會以土星與木星的轉換最有感。2025多多少少已經有許多人感受到2026年的運勢了，然而還是會有些許不同的是，金星在8月之後的變化，金星也管理著與金錢相關的事務，它將在8月7日進入天秤座，9月10日進入天蠍座，10月3日金星會自天蠍座逆行，回到天秤座，11月14日結束逆行狀態，一直到1月7日離開天蠍座。金星逆行期亦會影響許多人下半年的金錢運勢。不過以整體運勢而言，究竟2026年哪些星座最富裕，哪些星座又最貧窮呢？

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

2025年近尾聲，各界熱議2026年將進入每60年一遇，且易生動盪大災難的「赤馬紅羊劫」，引發不少民眾焦慮。但命理師柯柏...

每日星座運勢／處女注意發言的態度 投資需要謹慎

2025-12-24牡羊座短評：心靈需要淨化。【整體運】情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的

12星座外遇行為大賞！土象開始健身、這組喊「我需要私人空間」

做虧心事時，人們總是會做出一些不經意的小動作，以此掩飾心虛。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「「星座」12星座外遇時‼️會出現的行為❗️」，快來看看你的另一半的動作有沒有心虛吧！請參考太陽、月亮星座。

誰拿更多？三星座容易和手足計較...天蠍渴望被關注、他在意「公平」

手足關係向來也是大課題，只要有人覺得父母不公平，就很容易陷入爭吵。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易跟兄弟姊妹計較的星座，請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。