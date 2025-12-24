2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

2025年近尾聲，各界熱議2026年將進入每60年一遇，且易生動盪大災難的「赤馬紅羊劫」，引發不少民眾焦慮。但命理師柯柏成說，赤馬紅羊劫不是天命詛咒，是提醒世人要注意壓力交疊，因此平常心看待，做好本分即可，每年都是吉祥年。

柯柏成指出，「赤馬紅羊劫」是傳統命理、讖緯與民間預言中出現「大災變」的象徵詞，指稱「天下將有大亂、大劫、大血光」的時期，不單指一場戰爭，而是一種時代級的動亂徵兆，由於2026、2027就是「赤馬紅羊年」因此被提出討論。

而「赤馬紅羊劫」字面意義，「赤」象徵紅色、火、血光、殺伐、戰亂，丙年為陽火；「馬」為兵戈、行軍、戰馬，象徵軍事行動。「羊」在地支中對應未；「紅」象徵血色、戰火，丁年為陰火。有大災禍則跟沒幾年就出現世界末日預言差不多。

柯柏成說，「赤馬紅羊劫」源自南宋洪邁「容齋隨筆」提出「丙午丁未之厄」，又在南宋柴望「丙丁龜鑑」列舉從秦昭襄王到後漢天福共1260年間的21次在丙午、丁未的動亂或天災，是要提醒南宋社會記取靖康恥教訓，卻也加深災禍觀念。

之後更因預言（讖）與神秘學說（緯）在西漢末年盛行，到東漢光武帝更篤信讖緯學還大加利用，但凡有政治動盪，各種神秘預言，包括干支災異便容易滋生和傳播。清代俞樾曾對赤馬紅羊源頭及流變有深刻考證，認為大多是後人牽強附會。

以柴望「丙丁龜鑑」跨度列舉的丙午、丁未年，其實涵蓋國力至盛的唐朝「貞觀之治」、明朝「仁宣之治」，之後公元1486年的丙午年除成都發生地震，歷史上可以說是平淡無奇，再下一次公元1546除四川有小暴亂，基本上也平靜無奇。

俞樾強調，此類災異「其應與不應，亦視人事修廢、氣運盛衰，不可一概而論」，正點出經史學家的關鍵立場，干支只是時間標記，真正決定吉凶的，仍是政治治理、社會結構與人心向背。換句話說「赤馬紅羊」不是天命詛咒，而是提醒世人。

柯柏成表示，「赤馬紅羊」其實是提醒在氣候、制度與人事多重壓力交疊之際要多注意，而為政者若失修德政，災亂更易顯現，因此對於即將到來的丙午丁未年，平常心看待，做好自己本分，持續修德行善、孝親尊師即可，每年都是吉祥年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

