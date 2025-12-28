殺破狼週運勢／獅子荷包大失血 摩羯人緣特好時期

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好。會與一些執法人員接觸，受到他們幫助，覺得很感恩。某些白羊座則是在團體中和他人立場相左，會有朋友力挺你到底。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，過去借給朋友的一筆資金，對方突然在此時歸還，原本經濟狀況有些困窘，因為收回了債務，可暫時能喘息好一陣子。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入志業宮位，與金星、太陽、火星齊聚，工作效率越是提升，會有更多的工作要求你幫忙，不但沒有變得更輕鬆，反而承擔更多工作量。某些白羊座在職場表現亮眼，需要承接部分主管的職務，壓力加倍。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個親人情緒不佳，也造成整個家庭氣氛不愉快。某些白羊座居住空間的裝潢或修繕終於能告一段落，可在本週獲得煥然一新的居家生活。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，堅持自己的專業看法，不向客戶、上司、業務妥協，最後大家都會發現你是對的。某些金牛座在職場成為邊緣人，不參加任何交際應酬，這樣會比較輕鬆。

遠行運方面，水星進入遠行宮位，與金星、太陽、火星齊聚，此時到海外旅行特別愉快，走訪很多想打卡的景點，同時交通票券或是住宿會自動升等，感到幸運而且充實。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與土星受到水星影響，出遠門當心陌生人搭訕，可能會有陷阱，隨時提高警覺為佳。某些金牛座被非常信任的朋友欺騙，會因此感到社恐。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，要換新車了。這段時間當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。某些金牛座會改變通勤方式，比較有效率。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時水星進入財務宮位，與金星、太陽、火星齊聚，手上存了一筆資金，會投入投資市場，趁著形勢正好，在短時間內即可獲利了結。

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，會選擇冷僻的研究項目，儘管找不到一起研究的同伴，論文與報告倒是頗受青睞，可登上重要的期刊。某些雙子座則是在律法相關領域有亮眼的成績。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星合相在志業宮位，不斷地嘗試新的副業，或是轉換跑道，卻無法尋求到有興趣的產業永續發展，實際上在任何領域都表現得不錯，但還是會渴望擁有一個屬於自己的事業。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與金星、太陽、火星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道、喉嚨發炎，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並留意心血管方面的問題。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星進入感情宮位，與金星、太陽、火星齊聚，與喜歡的人有許多交流的機會，關係明朗化，如果能好好表達自己的心意，可與對方進一步交往，脫離單身。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，身邊有一些很特別的朋友，對未來的看法總是準確得驚人，思想也十分前衛，並身體力行地改善世界的惡意，可在這樣的人身上獲得正能量。

本週須注意的部分

學業運方面，海王星與土星合相在學業宮位，對於目前選擇的科系沒有興趣，成績也一直提升不起來，會考慮轉換學習方向，或是改變論文題目。只是目前很茫然，不知要選擇哪種新的科系。

健康運方面，木星在命宮退行，代謝系統變差，不知不覺發福許多，要注意飲食節制。不要熬夜與過度飲酒，容易影響肝功能。這段時間需好好調整作息，注意身體健康。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，面對突發事件，處變不驚，冷靜處理好問題，贏得上司與同事讚賞。某些獅子座對於職場人事的衝突選擇當個邊緣人，不選邊站，反而置身於風暴之外。

感情運方面，滿月發生在心靈宮位，暗戀的對象會做出一些扣分的事情，使得你對他的愛戀感到幻滅，瞬間清醒。感情穩定的獅子座，情感對象能說中你心中希望被了解的事情，慶幸自己遇到了對的靈魂伴侶。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入健康宮位，與金星、太陽、火星齊聚，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀千萬不要大意。當心病毒感染，引發呼吸道、喉嚨發炎，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

金錢運方面，土星與海王星齊聚在財務宮位，每存夠一筆錢，就會有一些事件荷包大失血，資產完全沒辦法增加。有投資習慣的獅子座，投資標的買在高點，完全被套牢，資金被腐蝕。

處女座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的天王星相位良好，即便只有短暫的假期，也會買張機票快閃到某個海外的城市，到當地走走逛逛，享受美食，暫時離開日復一日的疲乏。某些處女座會因為工作到國外出差，差旅待遇頗佳，還能順便遊覽。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友在鬧情緒，自己無法承擔這麼多負面能量，會暫時封鎖他，眼不見為淨。某些處女座會離開一個團體，與某些人漸行漸遠。

感情運方面，土星與海王星合相在感情宮位，同時戀愛宮位齊聚了水星、金星、太陽、火星，陷入一場不被祝福的愛戀中，但週遭越是反對，你的愛也會更義無反顧。

工作運方面，冥王星在工作宮位行進，老闆或上司對員工過度掌控，職場壓迫感很重。某些處女座目前正在做審核工作，會有許多同事或下屬不能諒解你給予的考績，而被孤立。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與金星、太陽、火星齊聚，居住空間正在整修裝潢，或是會購買新的傢俱或家電，生活空間煥然一新。某些天秤座家人從外地回來團聚，共享天倫之樂。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星相位良好，沒有對象的天秤座，寧願迷偶像，或暗戀不可能發展的人士，會覺得這樣比較自在，情感也有寄託。有交往關係的天秤座，喜歡的人都能滿足你的控制慾，覺得對方真的很愛你。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星合相在工作宮位，同時滿月發生在志業宮位，儘管現在在職場的地位提升，每天要處理的問題多如牛毛，覺得比過去更勞累。某些天秤座則是在此時轉職，到更有前瞻性的領域發展。

金錢運方面，天王星持續待在財務宮位，財務波動劇烈，有錢時可以吃美食，或從事奢華的享受，看似很富裕。有時卻窮到沒錢吃飯，甚至負債過日子，經濟狀況不穩定，日子過得不踏實。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運佳，水星進入旅遊宮位、與金星、太陽、火星齊聚，會規劃一個旅遊計劃，到很多景點遊覽，食宿與交通票券亦較為高級，會玩得十分盡興，不在任何一方面虧待自己。

本週須注意的部分

交通運方面，水星進入交通宮位、與金星、太陽、火星齊聚，駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，交通工具容易故障，這段時間常常需要外出到處跑，請注意安全。

感情運方面，土星與海王星合相在戀愛、子女宮位，與喜歡的人關係忽冷忽熱，遲遲無法確認對方的心意，覺得自己處在卑微的位置。感情穩定的天蠍座，想生育孩子卻屢遭挫敗，感到灰心。

家宅運方面，冥王星持續在家宅宮位行進，覺得父母的掌控慾太強，總是要求自己要做出符合他們期待的事情，會很想搬出家裡自己居住。某些天蠍座的居住空間過於狹小，住在裡頭會覺得壓迫感很重。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與金星、太陽、火星齊聚，同時在財務宮位的木星相位良好，在吃喝玩樂、享受方面的花費較多，生活優渥。有投資習慣的射手座，手上的標的不斷上揚，帳面上已獲利不少。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，突發性的事件較多，會以靈活的手腕做好危機處理。某些射手座則是以遠距辦公的方式工作，時間比較有彈性。

本週須注意的部分

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，居住環境需要整頓的雜物太多，但一直無法撥出時間清理房子，對於髒亂的空間感到煩躁。某些射手座家中有需要照顧的親人，常常做出令你困擾的事。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，與木星同宮。當心吃壞肚子，罹患急性腸腸胃炎。代謝狀況不良，有嚴重發福、水腫的徵狀，需特別注意護肝，作息與飲食習慣盡量維持正常。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，水星進入命宮，與金星、太陽、火星齊聚，工作效率提升，處理事務井井有條，可在短期內消化掉堆積如山的案件，並準時打卡下班，生活既是忙碌，又安排得很有秩序。

人際關係方面，水星進入命宮，與金星、太陽、火星齊聚，是人緣特別好的時期，有許多人會找你商討重要的事，做任何事都能獲得他人十足的信任。某些摩羯座會收到很多人餽贈的禮物，都是自己喜歡的東西。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，對於情感關係期待越高，失望也越大，對方無法馬上滿足自己的期待，會想與對方分手。感情穩定的摩羯座，本週容易與伴侶鬧情緒、吵架。

健康運方面，水星進入命宮，與金星、太陽、火星齊聚，當心病毒感染，引發呼吸道、喉嚨發炎。火氣較大，容易長痘痘、嘴破。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並留意心血管方面的問題。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，水星進入心靈宮位，與金星、太陽、火星齊聚，和某個人很聊得來，產生了好感，但目前還在觀察階段，心意暫時無法傳達給對方。某些水瓶座則是遇到了靈魂伴侶，對方很理解自己，情感因此穩定下來。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會因為各種因素，需要在外頭住宿，每天睡在不同的飯店。某些水瓶座則是經常調整家宅的格局，對居住空間常常保有新鮮感。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會在此時辭掉工作，轉換到比較有發展性的領域。某些水瓶座則會被公司裁員，或是轉調到別的單位。對於職務被任意更動，覺得不受尊重。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。水星、金星、太陽、火星齊聚在精神宮位，受到滿月影響，睡眠品質不佳，經常做噩夢，或是因為壓力大，無法入睡。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與金星、太陽、火星齊聚，交際應酬的邀約太多，會需要與很多人溝通與交流。某些雙魚座會收到許多人餽贈的禮物，覺得十分窩心。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會快閃某個離家不遠的小鎮，品嚐當地的美食，順便朝聖有名的打卡景點。某些雙魚座則是會趁短暫的假日到外地住宿，享受旅行的情調。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、娛樂宮位，與喜歡的人發生不愉快的問題，會暫時封鎖對方，兩人可能因此漸行漸遠。某些雙魚座喜歡的偶像鬧出有損形象的新聞，或是突然閃婚，讓你無法接受，決定脫粉。

健康運方面，土星與海王星齊聚在命宮，罹患慢性疾病一直難以控制下來，最近可能會選擇動手術，根除陳年的痼疾。某些雙魚座則在情緒上較為憂鬱，需注意身心靈的平衡。

