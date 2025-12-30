其實你是「備胎」？看穿12星座渣男渣女…火象人間蒸發、水象訴苦才找你

有時候你覺得對方在跟你曖昧，殊不知他只是把你當備胎而已。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』你以為在曖昧，其實只是備胎｜12星座一次講清楚！有看有保佑🙏」，快來看看你的心儀對象的行為有沒有符合吧！請參考太陽、月亮星座。

▎火象星座（牡羊、獅子、射手）／看似熱情 你卻永遠找不到人

火象星座的愛從不需要通靈，當他喜歡你時全世界都知道，當他把你當備胎時，只有你自己一個人在演內心戲。一旦鎖定獵物，他們就像是大型的獵犬，訊息秒回是基本，甚至會表現很強的佔有欲，如果你跟異性聊天，他的臉會非常臭，此外他還會主動跟你彙報行程，想要每分每秒跟你聯繫。

但如果火象只是把你當備胎，會感受到「薛丁格的熱情」，有時候聊得很嗨，卻時不時人間蒸發。此外更會把你當情緒垃圾桶，而不是生活共同體，受委屈時會找你哭訴，領獎金或出去玩卻找不到人。

還有就是拒絕深度交流，你可以跟他聊天馬行空的東西，但只要想確定關係，他會立刻觸發防禦機制，表示不喜歡被框架綁住、很累的言語，他不是愛你，是不想對你做出承諾。

▎土象星座（金牛、處女、魔羯）／對你很溫柔 但不帶你進朋友圈

很多人覺得土象星座動作很慢，其實他是在做風險評估，他的模糊是因為你還沒通過他的入職審查，如果他真的喜歡你，會用蓋房子的方式表現出來，你餓的時候會親自送飯、或是直接帶你去吃，你隨口一句話他也會牢記於心，此外當他開始跟你聊理財、錢相關的事物，恭喜你，他是在做婚前的審核。

如果土象星座只是把你當備胎，最可怕的就是溫柔陷阱，會對你非常好，但關鍵時刻卻永遠掉鏈子，關注你的生活、提醒你吃藥或吃飯只是他的習慣，並不是真的喜歡你。

此外土象星座也不會讓你進去他的朋友圈，如果想確認關係，他只會一臉震驚地說：「我不是那種隨便的人，我不想耽誤你」，諸如此類的話，其實言外之意就是他經過評估後，並不打算錄用你。

▎風象星座（雙子、水瓶、天秤）／你以為靈魂交流 其實他只是愛聊天

風象星座很容易讓人覺得很懂彼此，其實並不是這樣，他們只是善於社交而已，如果風象星座真的喜歡你，會為了你定格，例如會接住你的每一句話、配合你的作息調整自己、主動提出出去約會的地點，真的去訂餐廳或機票，而且還會主動貼標籤，主動向外人介紹你們的關係。

如果風象星座只把你當備胎，你就真的只是人工智慧聊天機器人，就算他讓你覺得自己很特別，但也僅限於螢幕內而已，會在手機裡跟你談天說地，但真正要出去約會卻約不出來。

此外，風象星座落寞或跟別人吵架時會找你求救，但其實你只是他的行動電源而已，充飽電後他就出門漂泊了。最後一點就是你跟他什麼都能聊，但是如果聊到彼此的關係，他就會立刻轉移話題，說：「有沒有覺得今天月亮很圓？」，藉此逃避你的問題。

再來就是風象星座會怕你消失，更怕你當真，當你冷淡他會拼命纏住你，但你跟他認真談論感情時，他又會露出尷尬微笑，翻譯起來就是：「我跟你聊天只是為了不無聊，如果談感情，我要去吹吹風」。

▎水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）／傷心時候才找你 出去玩沒有你

水象星座的愛就像是海嘯，會讓你產生巨大使命感，讓你認為只有你可以救贖他。如果水象星座真的愛上你，會全天候監控你的一舉一動，不只關心你有沒有吃飯，連聊天少發表情符號都能察覺到你情緒的不對，也會毫無保留地坦白，把自己受過的傷、被誰劈過腿全部告訴你，另外就是會有強烈排他性，他會主動刪除所有曖昧對象，並要求你跟他同步。

但當水象星座只把你當備胎時，你就真的只是他的情緒垃圾桶而已，他會利用你的同情心，把你變成他的精神寄生對象，只會在情緒低落時跟你聯絡、找你哭訴，但出去玩時卻始終沒有你。

再來就是情緒需要你，現實排擠你，當他需要你時你是他的心靈導師，但當他帶你出門，介紹你們關係的時候，你卻是那個很好的朋友而已。

還有就是無線循環的脆弱表演，當你想離開他，水象就會展現他的演技，哭訴童年創傷之類的，讓你產生罪惡感，最後就是「冷暴力」，當他不需要你提供能量時，他就會突然變得很安靜，當你關心他時，只會說：「我需要一個人靜一靜」，其實心裡大實話就是不把你當他的另一半。

