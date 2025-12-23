快訊

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

聽新聞
0:00 / 0:00

四生肖女看似「傻白甜」…其實心機girl！兔從不表態、雞明明懂裝不懂

聯合新聞網／ 綜合報導
傻白甜女孩示意圖，非新聞當事人。圖/AI生成
傻白甜女孩示意圖，非新聞當事人。圖/AI生成

所謂知人知面不知心，在人際相處中，外表第一印象有時並不準確。搜狐網分享有四個生肖女生，第一眼看似單純無害，溫柔善良，實際上頭腦精明、心思細膩，隨時都在觀察環境，計算得失，總是關鍵時刻做出對自己最有利的選擇。

⭐2025總回顧

生肖鼠／暗自盤算

屬鼠女性常給人聰明卻不張揚的感覺，說話輕聲細語、態度謙和，容易讓人卸下心防。然而，她們對局勢變化極為敏感，內心計算清楚，只是不輕易表露。多數時候，屬鼠女選擇以低調姿態觀察全局，等到時機成熟，才悄然行動。

生肖兔／從不表態

屬兔女性外表柔順，言行溫和，容易被視為「沒心機」的一群。但實際上，她們對人情世故有著相當清晰的界線感。遇事不急著表態，往往是因為早已在心中衡量利弊，只是選擇用最安全的方式應對。

生肖羊／進退有譜

屬羊女性給人的第一印象通常是善良、好相處，甚至有些依賴他人。事實上，她們內心有自己的一套價值判斷，也清楚知道什麼時候該進、什麼時候該退。表面的溫柔，更多是一種保護色，讓自己不輕易捲入是非。

生肖雞／裝狀況外

屬雞女性擅長管理情緒與表情，遇到狀況時往往保持冷靜，甚至裝作狀況外。她們想法多、反應快，卻不急於攤牌，而是選擇觀察他人反應再做判斷。這種「看似單純、實則精明」的特質，使她們在人際中往往佔據主動位置。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

2026上半年生肖財運(上)／牛可能加薪、2動物遇詐騙陷阱

2026上半年生肖財運(下)／豬被異性騙財、這動物買房遇「裝修蟑螂」

天月星拖累！「四生肖」明年初累又瞎忙…虎付出沒人知、鼠人際斷捨離

不去人多地方！「三生肖」投資勇於冒險…直覺神準賺到錢

相關新聞

四生肖女看似「傻白甜」…其實心機girl！兔從不表態、雞明明懂裝不懂

所謂知人知面不知心，在人際相處中，外表第一印象有時並不準確。搜狐網分享有四個生肖女生，第一眼看似單純無害，溫柔善良，實際上頭腦精明、心思細膩，隨時都在觀察環境，計算得失，總是關鍵時刻做出對自己最有利的選擇。

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

上周台北爆發隨機攻擊事件，全台譁然。有報導指出，凶嫌張文工作不穩定，最大的金援來自母親，即便沒有和孩子見面，張母從2023年到2025年，仍匯了共82萬元給兒子，儼然是啃老行為。日前星座專家艾菲爾老師也在《命運好好玩》節目中分享，有三個星座的父母因為教養態度，最容易養出會啃老的孩子，建議參考太陽、上升星座。

不去人多地方！「三生肖」投資勇於冒險…直覺神準賺到錢

近期股市漲聲不斷，許多股票都有不錯的表現，但股價持續攀升，真的敢投資嗎？哪三個生肖，面對這情況，具有不怕風險，很敢投資的精神？

天月星拖累！「四生肖」明年初累又瞎忙…虎付出沒人知、鼠人際斷捨離

馬上就要2026年了，紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，天月星能量影響大，象徵「氣力被抽走」，內在動能暫時走低，事情並非完全停擺，而是節奏變慢、使不上力。老師提醒，2026年初四大生肖需靜下心來，面對「天月星」帶來緩衝期，不妨放慢腳步調整方向，避免過度內耗影響事業發展。

2026上半年生肖財運(下)／豬被異性騙財、這動物買房遇「裝修蟑螂」

2026年迎來的是丙午馬年。在生肖文化中，馬因為有拓展疆土的寓意，因此常被視為成功與勝利的象徵，也蘊含著行動與突破的力量，適合展開新計畫，嘗試新挑戰，甚至跨出舒適圈去迎接更多可能性。當然囉，如果能搭配神明所賜生肖運遷的提點，對於何時該衝刺，和是該放慢腳步，我們一定更游刃有餘。

2026上半年生肖財運(上)／牛可能加薪、2動物遇詐騙陷阱

2026年迎來的是丙午馬年。在生肖文化中，馬因為有拓展疆土的寓意，因此常被視為成功與勝利的象徵，也蘊含著行動與突破的力量，適合展開新計畫，嘗試新挑戰，甚至跨出舒適圈去迎接更多可能性。當然囉，如果能搭配神明所賜生肖運遷的提點，對於何時該衝刺，和是該放慢腳步，我們一定更游刃有餘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。