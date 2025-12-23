快訊

天月星拖累！「四生肖」明年初累又瞎忙…虎付出沒人知、鼠人際斷捨離

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族疲憊又無力，一直瞎忙示意圖。圖／AI生成
圖為上班族疲憊又無力，一直瞎忙示意圖。圖／AI生成

馬上就要2026年了，紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，天月星能量影響大，象徵「氣力被抽走」，內在動能暫時走低，事情並非完全停擺，而是節奏變慢、使不上力。老師提醒，2026年初四大生肖需靜下心來，面對「天月星」帶來緩衝期，不妨放慢腳步調整方向，避免過度內耗影響事業發展。

生肖狗／別急著決策 做好自我修復

2026年年初，生肖狗在事業上的主動性明顯下降。事情表面仍在推進，但內心容易浮現疲憊與倦怠感，甚至開始質疑自己長期承擔的責任是否值得。這並非能力問題，而是內在對現況的不滿逐漸浮現。此時不宜強迫自己撐住原有節奏，反而應暫時降低對外期待，把重心放在自我修復與方向反思上，避免在心累狀態下做出錯誤判斷。

生肖虎／付出沒人知 先穩住現況

天月星對生肖虎的影響，多表現在事業成就感下降。努力付出卻不易被看見，制度或上層支援不足，容易產生無力與悶滯感。這段時間不適合冒進或急於突破，而更適合回到基礎，整理流程、補強能力。若能從「一定要往上衝」轉為「先穩住現況」，反而能避免在低能量時期做出影響長遠發展的決策。

生肖鼠／人際失衡 要適度拉開距離

生肖鼠在2026年初的無力感，主要來自人際與合作層面。合作關係可能進入疲乏期，互動減少、效率下降，讓鼠者感覺付出與回饋不成正比。天月星的作用，也是在提醒重新檢視合作是否失衡，是否長期單方面消耗心力。此時適度拉開距離、重新調整合作模式，有助於減輕心理負擔，避免情緒干擾事業判斷。

生肖雞／公司一團亂 顧好份內工作

對生肖雞而言，天月星的影響多半來自上層態度與整體方向不明。主管決策遲疑、公司走向模糊，容易讓雞者在執行上感到迷惘。這段時間不宜過度期待提拔或強力支持，而是以穩定、低調為主，把份內責任守好。當不再將希望完全寄託於外部態度，內耗自然減少，也能為後續局勢轉變保留足夠能量。

