相處融洽！「三星座」跟手足感情特別好…金牛溫柔包容、天秤不計較

人與人的相處中，互相尊重才能保持兩人的關係。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個能跟兄弟姊妹相處融洽的星座，快來看看他們怎麼辦到的吧！請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

TOP3 雙魚座／互相成就是情感橋梁

雙魚座很清楚兄弟姊妹之間的相處之道，很願意當彼此相處的橋樑，透過多付出來使家庭關係和諧，或讓雙方誤會能夠成功解開，這是非常積福德且值得學習的事情。

TOP2 金牛座／用包容守住家庭穩定

如果過於鑽牛角尖容易傷害到家庭的感情，特別是家庭成員多容易出現爭端，金牛座會以家庭穩定為核心，去做自己想做的事，特別會包容家庭成員的優缺點，用溫柔的個性維持家庭成員的關係。

TOP1 天秤座／讓家人都覺得被理解

每個人的年齡和習慣都不一樣，天秤會先基於理解去緩和，以幸福者退讓原則各退一步，理解家人們的苦衷，並不選擇計較太多或傷害他人自尊，維持兄弟姊妹們的感情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦