誰拿更多？三星座容易和手足計較...天蠍渴望被關注、他在意「公平」

聯合新聞網／ 綜合報導
所謂親兄弟明算帳，星座專家白瑜老師在節目中分享3個容易跟兄弟姊妹計較的星座。圖／AI生成
所謂親兄弟明算帳，星座專家白瑜老師在節目中分享3個容易跟兄弟姊妹計較的星座。圖／AI生成

手足關係向來也是大課題，只要有人覺得父母不公平，就很容易陷入爭吵。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易跟兄弟姊妹計較的星座，請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

TOP3 天蠍座／付出情感 渴望關注

天蠍座喜歡跟兄弟姊妹爭奪存在感，希望被父母更關注，不一定是爭家產或享受的權益，而是單純想得到父母的寵愛，因為天蠍座是很孝順的星座，付出也是最多的。建議天蠍應該先照顧好自己，先以身作則再去考慮家人的事。

TOP2 處女座／白紙黑字 追求合理

處女座要的是雙贏，爭吵時大家都希望各退一步才是公平，但處女不一定要在物質上對等，而是在精神上對等，例如爭奪家產時會先寫合約，白紙黑字寫清楚，就能讓事情變得更加合理。

TOP1 摩羯座／在意公平 不需偏愛

摩羯座個性一板一眼，會想要公平公正方式解決問題，讓人覺得他太無情，例如分家產時，會希望每個兄弟姊妹都得到一樣的錢財，沒有偏愛，才說得過去。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

