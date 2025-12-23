快訊

不去人多地方！「三生肖」投資勇於冒險…直覺神準賺到錢

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅雲蔚老師
圖為投資人買股票示意圖。圖／AI生成
圖為投資人買股票示意圖。圖／AI生成

近期股市漲聲不斷，許多股票都有不錯的表現，但股價持續攀升，真的敢投資嗎？哪三個生肖，面對這情況，具有不怕風險，很敢投資的精神？

TOP 3鼠／敏感度高 嘗試新布局

生肖鼠，有創新精神和敏銳的洞察力，對市場變化有著較高的敏感度，善於抓住投資機會。他們性格趨果斷、機敏，對於風險有著一定的承受能力，能夠冷靜面對市場波動。生肖鼠勇於嘗試新的投資方式和策略，不斷尋求突破與成長，因此常在投資時，很敢冒險。

TOP 2虎／直覺很準 富貴險中求

生肖虎，性格堅定果斷，不畏艱險，願意承擔風險。他們在面對投資時能夠保持鎮定，敢於探索未知領域，尋找高回報的機會。生肖虎通常很有自信，也很樂觀，很相信自己的能力和直覺，願意在投資中冒險。他們善於把握時機，積極應對市場波動，因此在投資領域，會有相當的膽識和冒險精神。

TOP 1龍／看得很遠 也願意冒險

生肖龍，天生擁有強烈的冒險精神和領導能力。他們的自信和勇氣，樂觀向上，敢於面對挑戰，而且很擅長抓住機會，有時會選擇更大膽的投資方向，相信自己的直覺和觀察力。最主要，生肖龍有創新思維和遠見卓識，能夠看到投資的長遠發展潛力。所以，他們願意在投資時保持冒險的精神。

◎本文內容已獲 清水孟國際塔羅雲蔚老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

