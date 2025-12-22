快訊

低潮結束了！2026年「3大生肖」最容易鹹魚翻身 運勢旺整年

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

新的一年即將到來，有幾個過去曾經停滯受限或被壓住的生肖，將在新年中得到重新出發的機會，不僅能翻轉過往，更能突破現況，向前衝刺，取得亮眼成績，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：虎

勇敢大方的虎寶寶，充滿許多熱情以及活力，對許多事務都有強烈的進取心，在過去的時光中，可能不斷的默默努力，不斷的承受壓力，但始終沒有被發現，沒有被重視，然而到了2026年，正好是突破瓶頸的時候，運勢開始上揚，工作上有機會得到重用，可能升職或是調換到更良好的團隊，讓你有意不不到的收穫，並在職場上大放光彩。

第二名：

動能無限的馬寶寶，擁有強大的自信心，能夠勇往直前，不怕困難，在過去的生活上，可能經常遭遇到困難，雖然關關難過關關過，但不免還是有些身心俱疲的情況，然而在2026年卻是柳暗花明的一年，許多事情開始有轉機，往好的方向發展，尤其下半年，會越來越好，特別在感情上，將有驚喜出現，好好把握，也許就會找到未來的另一伴。

第一名：

心靈手巧，擁有強大靈感力的蛇寶寶，雖然表面沉著，但內心深處卻在不斷的運籌謀劃，只是過去的日子裡，常有事與願違，無法按照計畫進行的情況，太多變化讓自己無法掌控，但在2026年裡，蛇寶寶強烈的第六感將要開始慢慢發揮，特別是投資理財上，能夠洞察先機，嗅到準確的時機點，只要多做功課，就能在投資市場上大有斬獲，讓財富直直往上衝。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財富

低潮結束了！2026年「3大生肖」最容易鹹魚翻身 運勢旺整年

新的一年即將到來，有幾個過去曾經停滯受限或被壓住的生肖，將在新年中得到重新出發的機會，不僅能翻轉過往，更能突破現況，向前衝刺，取得亮眼成績，一起來看看是哪幾個生肖。

唐綺陽星座運勢週報：水瓶避免逃避現實、巨蟹感情防第三者、天蠍工作順心

本週群星在魔羯，與魔羯有關人事物皆為焦點，政府機關或大公司組織運作忙碌，社會易出現雙方對立，兩派意見對壘，產生衝突也是一種溝通的過程。金星進魔羯，將緩和緊張的氣氛，優秀表現會被看見肯定，落在感情宮位則有機會出現桃花。日火逐漸合相，計畫周全以更謹慎的態度處理事情。

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「突飛猛進」：獎金收穫多

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要主動出擊，就能賺取很不錯的收益，有人則是茅塞頓開，賺進豐厚錢財，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／射手有進帳切勿得意 應該多行善事

2025-12-22牡羊座短評：難得的知遇之恩。【整體運】有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到

別勉強！「4星座」再怎麼努力也難相愛 在一起婚姻恐不幸福

在星座性格分析中，愛情與婚姻常被視為兩個既相關、卻不完全相同的課題。「搜狐網」指出，有些星座即使在感情中付出再多努力，彼此之間仍可能難以建立深層連結，即便走入婚姻，也容易面臨磨合與不滿。從性格特質切入，以下4個星座常被認為在感情經營與婚姻穩定上，較容易出現考驗。

4生肖今冬至後財氣噴發 命理師提醒6禁忌：行房傷元神

冬至是二十四節氣中極具代表性的一天，民間普遍認為這一天是「陰極轉陽」的關鍵節點，也象徵新一輪運勢的開始。清水孟國際命理小孟老師在臉書分享冬至的禁忌與習俗，希望大家能為接下來的一年累積好氣場、討個吉利。

