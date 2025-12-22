聽新聞
唐綺陽星座運勢週報：水瓶避免逃避現實、巨蟹感情防第三者、天蠍工作順心
【唐綺陽星座運勢週報12/22-12/28】
星象影響：群星在魔羯、金星進魔羯、日火逐漸合相
本週群星在魔羯，與魔羯有關人事物皆為焦點，政府機關或大公司組織運作忙碌，社會易出現雙方對立，兩派意見對壘，產生衝突也是一種溝通的過程。金星進魔羯，將緩和緊張的氣氛，優秀表現會被看見肯定，落在感情宮位則有機會出現桃花。日火逐漸合相，計畫周全以更謹慎的態度處理事情。
12星座個別影響：
雙子：阻礙浮現需探究原因，感情與過去所作所為相關
巨蟹：易受攻擊需硬起來對抗，感情慎防暗箭與第三者
射手：需面對問題不要逃避，感情耳朵請放軟加強溝通
水瓶：避免逃避現實、故步自封，感情要避開業力吸引
獅子：工作上事必躬親卻拖慢進度，感情需找回幽默感
處女：能者多勞、工作繁忙應接不暇，感情容易情緒化
魔羯：與高層互動壓力大，感情展現個人魅力卻難相處
雙魚：新方案宜創新採用新做法，感情換新模式更順利
牡羊：水到渠成、努力成果顯現，感情關係考慮進一步
金牛：小幫手與貴人齊聚相助，感情有年輕桃花出現
天秤：工作嚴謹按部就班推進，感情用行動證明誠意
天蠍：工作順心意往目標前行，感情享受自在或受寵愛
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
