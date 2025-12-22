快訊

唐綺陽星座運勢週報：水瓶避免逃避現實、巨蟹感情防第三者、天蠍工作順心

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報12/22-12/28】

星象影響：群星在魔羯、金星進魔羯、日火逐漸合相

本週群星在魔羯，與魔羯有關人事物皆為焦點，政府機關或大公司組織運作忙碌，社會易出現雙方對立，兩派意見對壘，產生衝突也是一種溝通的過程。金星進魔羯，將緩和緊張的氣氛，優秀表現會被看見肯定，落在感情宮位則有機會出現桃花。日火逐漸合相，計畫周全以更謹慎的態度處理事情。

12星座個別影響：

雙子：阻礙浮現需探究原因，感情與過去所作所為相關

巨蟹：易受攻擊需硬起來對抗，感情慎防暗箭與第三者

射手：需面對問題不要逃避，感情耳朵請放軟加強溝通

水瓶：避免逃避現實、故步自封，感情要避開業力吸引

獅子：工作上事必躬親卻拖慢進度，感情需找回幽默感

處女：能者多勞、工作繁忙應接不暇，感情容易情緒化

魔羯：與高層互動壓力大，感情展現個人魅力卻難相處

雙魚：新方案宜創新採用新做法，感情換新模式更順利

牡羊：水到渠成、努力成果顯現，感情關係考慮進一步

金牛：小幫手與貴人齊聚相助，感情有年輕桃花出現

天秤：工作嚴謹按部就班推進，感情用行動證明誠意

天蠍：工作順心意往目標前行，感情享受自在或受寵愛

本週群星在魔羯，與魔羯有關人事物皆為焦點，政府機關或大公司組織運作忙碌，社會易出現雙方對立，兩派意見對壘，產生衝突也是一種溝通的過程。金星進魔羯，將緩和緊張的氣氛，優秀表現會被看見肯定，落在感情宮位則有機會出現桃花。日火逐漸合相，計畫周全以更謹慎的態度處理事情。

