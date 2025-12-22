本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「突飛猛進」：獎金收穫多

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要主動出擊，就能賺取很不錯的收益，有人則是茅塞頓開，賺進豐厚錢財，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬虎

隨著時代進步，養生觀念已深植國人心中，許多人對此極為重視，如果你是販售食補的店家，例如四神湯、藥燉排骨、薑母鴨、羊肉爐等，或是保健食品的傳直銷人員，本周運勢提升，在這段時間裡，可以多主動出擊，多加行銷，就能讓自己的業績大增，賺得很不錯的收益。

第四名：血型O型+生肖屬狗

衣著不僅能提升個人氣質，也能增加魅力和獲得好心情，如果你是服飾銷售員，無論男裝女裝，平價或精品服飾，本周是大展長才的好時機，在這段時間裡，會有許多客人上門，你可以提供建議，積極主動的幫客人搭配，就能得到客人的滿意，順利銷售，讓自己的財庫更加飽滿。

第三名：血型B型+生肖屬蛇

運用大腦工作，常常令人備感壓力，身心俱疲，如果你是這方面的相關工作者，例如建築設計，室內設計，工業設計，創意料理等相關產業，本周是你創意湧現的一周，在這段時間裡，能夠茅塞頓開，得到非常不同凡響的靈感，讓你設計出亮麗的作品，並藉此賺進豐厚錢財。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

在詭譎多變的投資市場上，常常買得時候跌，賣得時候漲，讓人摸不清頭緒，不斷的損失或做白工，如果你有從事投資理財，本周財運很不錯，在這段時間裡，感應力特別敏銳，能夠掌握時機，取得最佳的出入場點，讓你在短時間內，獲得相當豐厚的收益，但記得別貪心，要見好就收。

第一名：血型A型+生肖屬猴

無論何種商品，都缺少不了最基本的零件和原物料，如果你是這方面的銷售業務，尤其是資訊電子業或傳統產業，本周是你突飛猛進的時候，在這段時間裡，會有許多客戶前來詢價，請記得給予專業建議，並且要童叟無欺，就能讓你簽下一張張的訂單，讓自己的業績獎金步步高升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

