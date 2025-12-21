4生肖今冬至後財氣噴發 命理師提醒6禁忌：行房傷元神
冬至是二十四節氣中極具代表性的一天，民間普遍認為這一天是「陰極轉陽」的關鍵節點，也象徵新一輪運勢的開始。清水孟國際命理小孟老師在臉書分享冬至的禁忌與習俗，希望大家能為接下來的一年累積好氣場、討個吉利。
冬至常見禁忌一次整理：
房事禁忌：冬至氣溫低、陰氣旺盛，男女精力過盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，影響元神健康。
夜晚早返：《周禮春官神仕》提到「以冬日至，致天神人鬼」，冬至夜晚為古代鬼節，建議晚上9點後避免外出，外出可攜帶鹽巴以護身。
媳婦避返：冬至氣溫寒冷，嫁出去的媳婦若回娘家，途中易感冒，回家後可能傳染長輩，影響健康，因此建議當天避免返娘家。
早睡養陽：冬至寒冷，熬夜會讓陽氣下降，陰氣旺盛，影響氣場與來年運途。
湯圓雙數：冬至吃湯圓宜雙數，象徵幸福圓滿、成雙成對，又可以添歲又添福；單數則寓意孤單，可能影響來年運勢。
避免爭吵：冬至為節氣轉換之日，情人朋友外出不可逞兇鬥狠，以免負面能量影響氣場。
冬至後財氣轉旺生肖排行：
第四名 龍／運勢回溫，財路開展
屬龍者在冬至期間逐漸擺脫過去的不順遂，整體運勢開始回穩，加上貴人運浮現，容易在工作上獲得實質幫助。隨著工作運轉強，財運也有機會跟著開出紅盤，正財與偏財皆有不錯的進帳空間。
第三名 雞／低潮翻轉，進帳回升
屬雞者先前容易感到壓力沉重，財運發展也相對受限，不過隨著冬至到來，整體運勢出現反轉跡象。工作量與業績逐步增加，本業收入提升，同時也有機會帶動額外的偏財運，讓財務狀況逐漸回溫。
第二名 馬／能量釋放，財運續強
屬馬者一向具備耐力與韌性，長時間的努力在冬至前後開始看到成果。隨著能量釋放，財運表現明顯改善，整體狀態也趨於穩定，不僅收入維持在水準之上，也有助於累積實質財富。
第一名 羊／貴人助攻，財氣登頂
屬羊者在冬至期間表現最為突出，特別是在工作與業務發展方面，容易獲得關鍵助力。無論是來自上司、同事或身邊朋友的協助，都有機會讓事情推進得更順利，整體財運與事業運同步走高。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言