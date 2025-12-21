4生肖今冬至後財氣噴發 命理師提醒6禁忌：行房傷元神

冬至是二十四節氣中極具代表性的一天，民間普遍認為這一天是「陰極轉陽」的關鍵節點，也象徵新一輪運勢的開始。清水孟國際命理小孟老師在臉書分享冬至的禁忌與習俗，希望大家能為接下來的一年累積好氣場、討個吉利。

冬至常見禁忌一次整理：

房事禁忌：冬至氣溫低、陰氣旺盛，男女精力過盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，影響元神健康。

夜晚早返：《周禮春官神仕》提到「以冬日至，致天神人鬼」，冬至夜晚為古代鬼節，建議晚上9點後避免外出，外出可攜帶鹽巴以護身。

媳婦避返：冬至氣溫寒冷，嫁出去的媳婦若回娘家，途中易感冒，回家後可能傳染長輩，影響健康，因此建議當天避免返娘家。

早睡養陽：冬至寒冷，熬夜會讓陽氣下降，陰氣旺盛，影響氣場與來年運途。

湯圓雙數：冬至吃湯圓宜雙數，象徵幸福圓滿、成雙成對，又可以添歲又添福；單數則寓意孤單，可能影響來年運勢。

避免爭吵：冬至為節氣轉換之日，情人朋友外出不可逞兇鬥狠，以免負面能量影響氣場。

冬至後財氣轉旺生肖排行：

第四名 龍／運勢回溫，財路開展

屬龍者在冬至期間逐漸擺脫過去的不順遂，整體運勢開始回穩，加上貴人運浮現，容易在工作上獲得實質幫助。隨著工作運轉強，財運也有機會跟著開出紅盤，正財與偏財皆有不錯的進帳空間。

第三名 雞／低潮翻轉，進帳回升

屬雞者先前容易感到壓力沉重，財運發展也相對受限，不過隨著冬至到來，整體運勢出現反轉跡象。工作量與業績逐步增加，本業收入提升，同時也有機會帶動額外的偏財運，讓財務狀況逐漸回溫。

第二名 馬／能量釋放，財運續強

屬馬者一向具備耐力與韌性，長時間的努力在冬至前後開始看到成果。隨著能量釋放，財運表現明顯改善，整體狀態也趨於穩定，不僅收入維持在水準之上，也有助於累積實質財富。

第一名 羊／貴人助攻，財氣登頂

屬羊者在冬至期間表現最為突出，特別是在工作與業務發展方面，容易獲得關鍵助力。無論是來自上司、同事或身邊朋友的協助，都有機會讓事情推進得更順利，整體財運與事業運同步走高。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

