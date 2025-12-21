快訊

拒副署+憲法法庭爭議 綠營內部憂：恐上演「大罷免2.0 」不利選戰

今天是80年一遇的冬至＋天赦日 9大民俗開運撇步不能不知

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是冬至也是天赦日，命理師楊登嵙分享今天的民俗開運方式、訣竅。示意圖／AI生成
今天是冬至也是天赦日，命理師楊登嵙分享今天的民俗開運方式、訣竅。示意圖／AI生成

今天深夜11時4分會進入「冬至」節氣，也是今年最後一個天赦日，命理師楊登嵙建議，今天可去廟宇參拜玉皇大帝補財庫、求好運，另外也有一些吃湯圓豬腳麵線等民俗的開運方式，民眾有時間可以嘗試看看，或許能夠讓未來運勢更順遂。

命理師楊登科說，今天的深夜11時4分會進入「冬至」節氣，也稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等，從這天起，太陽直射南回歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長，過了冬至後，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短，陽氣漸始，一陽來復。

楊登嵙說，今天也是今年最後一個天赦日，天赦日是天干配合地支產生，一年天赦日僅有五至七天，而天赦日碰到冬至，80年才發生一次，因此今天前往廟宇祭拜玉皇大帝，向玉帝懺悔，請求赦罪，化解冤親債主，祈求運勢、健康、財運的效果將特別靈驗。

冬至有9大民俗開運方式，分述如下：

一、吃湯圓圓滿如意：

冬至當天要轉運，首要就是吃湯圓。紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅湯圓、白湯圓至少各一顆，湯圓象徵團圓、圓滿，也讓你新的一年更加圓滿如意。

二、吃豬腳麵線延壽、除晦氣：

今年沖犯太歲生肖為屬兔和雞，可以在這天吃一碗豬腳麵線轉運，為人子女記得要買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道之外，也是為父母延壽、除晦氣。

三、吃餛飩增智慧：

餛飩代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。而對於不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長智慧。

四、吃水餃旺財：

水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。

五、進補好運氣：

「冬至進補，春天打虎」，在寒冷的天氣裡為了抵禦嚴冬，身體會消耗掉比平常更多的熱量，因此以高熱量的食品進補，是符合養生之道，冬至進補的食品以肉類為主，再加上各種滋補的藥材燉煮，養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到。

六、買新鞋、新衣和諧順暢：

冬至大如年，今年沒時間替雙親過節的子女，不妨趁這一天帶父母親出外走走，尤其是平時與婆婆關係處得不好的媳婦，更要利用這一天送公婆一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳間的關係。

七、拜祖先求興旺：

早在周朝，天子就選在冬至日舉行郊祀的典禮。因為日屬陽夜為陰，冬至後白日漸長，陽氣勃發，所以是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。

八、拜月老求姻緣：

冬至節吃湯圓，亦有團圓之義，「圓」亦為「緣」，未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份。

九、姻緣線旺姻緣事業：

2025年「喜星」、「桃花星」、「官星」在東南方，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方的位置，擺設向月下老人求來的紅線和緣錢或五色繩，正在開花的植物或放置粉紅色水晶球或手鍊，可增加異性緣、旺桃花及人際關係，提昇事業運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

