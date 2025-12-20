冬至遇「3巧合」疊加 8生肖抓緊最強時機轉大運

12月21日是節氣「冬至」，巧逢天赦日及「121新的起步日」，民俗專家廖大乙表示，當天為「3巧合日」相當難得，建議蛇、豬、虎、猴4生肖在今天（20日）深夜11時起，至21日晚上7時「換氣改運」，馬、鼠、兔、雞則要提早補運。

廖大乙指出，乙巳蛇年為特殊的雙春閏六月，是變動大的一年，而隨節氣近尾聲，將進入一年中白天最短的極陰日「冬至」，可今年冬至不僅巧逢天赦日，也是國曆12月21日的「121新的起步日」，是特別的「三巧合日」，是極難得的開運日。

若覺得今年運勢卡卡，尤其今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，不妨把握冬至，也就是今天（20日）深夜11時起至21日晚上7時，可把家中靠龍邊的一扇窗打開一段時間，開窗就是「換氣」讓穢氣出去，新鮮的空氣進來，換氣就是改運。

此外，明年犯太歲的馬、鼠、兔、雞4生肖也不要錯過「三巧合日」，廖大乙說，由於上述生肖明年運勢欠佳，建議先補運，除了能「開窗換氣」，也能準備「招你來旺果」香蕉、李、梨、鳳梨、蘋果等水果，向天雙手合十祈求來年諸事平順。

他也提到，由於冬至是極陰日，因此晚上沒事就早點回家休息。若想讓運勢更佳，冬至前可多行善布施，捐血、捐錢或透過網路轉傳有正能量訊息；穿搭建議別穿黑衣，宜鮮艷明亮，想招桃花以粉紅、黃色和淺綠色系等為主，有助於加速改運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

