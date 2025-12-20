快訊

手機特價優惠當聖誕禮物！三星摺疊機省1萬2、iPhone 17 Pro Max砍近3千元

川普下令嚴厲報復！美軍啟動「鷹眼打擊」 大舉空襲敘利亞IS據點

玉山北峰清晨驚喜降雪！轉雨夾雪 累積2.5公分

聽新聞
0:00 / 0:00

冬至遇「3巧合」疊加 8生肖抓緊最強時機轉大運

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
12月21日節氣「冬至」巧逢天赦日及「121新的起步日」，民俗專家廖大乙表示，當天為「3巧合日」相當難得，是轉運好時機。圖／AI生成
12月21日節氣「冬至」巧逢天赦日及「121新的起步日」，民俗專家廖大乙表示，當天為「3巧合日」相當難得，是轉運好時機。圖／AI生成

12月21日是節氣「冬至」，巧逢天赦日及「121新的起步日」，民俗專家廖大乙表示，當天為「3巧合日」相當難得，建議蛇、豬、虎、猴4生肖在今天（20日）深夜11時起，至21日晚上7時「換氣改運」，馬、鼠、兔、雞則要提早補運。

廖大乙指出，乙巳蛇年為特殊的雙春閏六月，是變動大的一年，而隨節氣近尾聲，將進入一年中白天最短的極陰日「冬至」，可今年冬至不僅巧逢天赦日，也是國曆12月21日的「121新的起步日」，是特別的「三巧合日」，是極難得的開運日。

若覺得今年運勢卡卡，尤其今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，不妨把握冬至，也就是今天（20日）深夜11時起至21日晚上7時，可把家中靠龍邊的一扇窗打開一段時間，開窗就是「換氣」讓穢氣出去，新鮮的空氣進來，換氣就是改運。

此外，明年犯太歲的馬、鼠、兔、雞4生肖也不要錯過「三巧合日」，廖大乙說，由於上述生肖明年運勢欠佳，建議先補運，除了能「開窗換氣」，也能準備「招你來旺果」香蕉、李、梨、鳳梨、蘋果等水果，向天雙手合十祈求來年諸事平順。

他也提到，由於冬至是極陰日，因此晚上沒事就早點回家休息。若想讓運勢更佳，冬至前可多行善布施，捐血、捐錢或透過網路轉傳有正能量訊息；穿搭建議別穿黑衣，宜鮮艷明亮，想招桃花以粉紅、黃色和淺綠色系等為主，有助於加速改運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

冬至 生肖 蛇年

延伸閱讀

冬至好圓滿 華山汐止站攜手金龍里長輩搓湯圓

雙溪區新基里冬至前搓湯圓 百斤湯圓暖心又暖胃

澎湖冬至習俗搓湯圓包菜繭 傳承好味道

冬至湯圓別狂吃！營養師示警「5顆＝一碗飯」：加4種菜更均衡

相關新聞

冬至遇「3巧合」疊加 8生肖抓緊最強時機轉大運

12月21日是節氣「冬至」，巧逢天赦日及「121新的起步日」，民俗專家廖大乙表示，當天為「3巧合日」相當難得，建議蛇、豬...

每日星座運勢／水瓶陪家人去散散步 感到安詳安心

2025-12-20牡羊座短評：勞有所獲，出門易交好運。【整體運】情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑

別被他們稜角嚇跑！盤點外冷內熱「4生肖」：關鍵時刻卻最可靠

在十二生肖中，有些人初看稜角分明、脾氣火爆，卻總能憑真誠和實力吸引貴人。「搜狐網」分享，生肖虎、蛇、牛、雞就是其中代表，他們或直率、或冷靜、或固執、或尖銳，卻在生活中展現出令人信賴的人品，也讓周圍貴人愈來愈多！

脾氣越大越旺夫？專家點名4生肖女：身邊有她「生活順一半」

你身邊也有脾氣大、說話直，但跟著她就特別順的女生？「搜狐網」指出，有四個生肖女性因旺夫而備受關注。她們個性直爽，脾氣雖大，但卻能透過話語與正能量，帶動家庭或伴侶的運勢，讓生活氣氛更加和諧，也為身邊的人帶來福氣。

嘴上不浪漫 行動最貼心！「3大星座」暖到讓人不自覺愛上

有句話說，愛不是說出來的，是做出來的。但是這年頭放眼望去，會耍嘴皮子功夫的多，真心為你做事的少。科技紫微網本次要為大家盤點的，就是一些最實在的星座們，好聽的話不會說，暖心的事情卻為你做個不停。

三大星座常被老闆重用！摩羯使命必達、他忠誠度高「一個抵十個」

在職場上總是有些很能幹的人，這些員工深受老闆寵愛，讓我們一起來看看「哪些星座」竟是「企業最愛用」！？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。