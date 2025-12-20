冬至遇「3巧合」疊加 8生肖抓緊最強時機轉大運
12月21日是節氣「冬至」，巧逢天赦日及「121新的起步日」，民俗專家廖大乙表示，當天為「3巧合日」相當難得，建議蛇、豬、虎、猴4生肖在今天（20日）深夜11時起，至21日晚上7時「換氣改運」，馬、鼠、兔、雞則要提早補運。
廖大乙指出，乙巳蛇年為特殊的雙春閏六月，是變動大的一年，而隨節氣近尾聲，將進入一年中白天最短的極陰日「冬至」，可今年冬至不僅巧逢天赦日，也是國曆12月21日的「121新的起步日」，是特別的「三巧合日」，是極難得的開運日。
若覺得今年運勢卡卡，尤其今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，不妨把握冬至，也就是今天（20日）深夜11時起至21日晚上7時，可把家中靠龍邊的一扇窗打開一段時間，開窗就是「換氣」讓穢氣出去，新鮮的空氣進來，換氣就是改運。
此外，明年犯太歲的馬、鼠、兔、雞4生肖也不要錯過「三巧合日」，廖大乙說，由於上述生肖明年運勢欠佳，建議先補運，除了能「開窗換氣」，也能準備「招你來旺果」香蕉、李、梨、鳳梨、蘋果等水果，向天雙手合十祈求來年諸事平順。
他也提到，由於冬至是極陰日，因此晚上沒事就早點回家休息。若想讓運勢更佳，冬至前可多行善布施，捐血、捐錢或透過網路轉傳有正能量訊息；穿搭建議別穿黑衣，宜鮮艷明亮，想招桃花以粉紅、黃色和淺綠色系等為主，有助於加速改運。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言