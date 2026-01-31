每日星座運勢／水瓶投資項目惹眼紅 需有防人之心

2026-01-31

牡羊座

短評：新事物帶來新氣象。

【整體運★★★★☆】

和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

【愛情運★★★★☆】

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

【財富運★★★☆☆】

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 青金石藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：歡歡喜喜的過一天。

【整體運★★★☆☆】

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！

【財富運★★★☆☆】

有閒置資金的話，可進行小額投資 。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

雙子座

短評：春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

【整體運★★★★☆】

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

超級戀愛日，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。

【財富運★★★★☆】

用一部分錢財投資公益事業，日後易獲得福報，得財神眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：愛拼才會贏。

【整體運★★★☆☆】

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，衝突也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情能平穩發展。雖然偶爾會有一些爭執和小爭吵，但對你倆的戀情不會有太大影響。

【事業運★★★★☆】

有機會接觸新事物，讓你大開眼界。倘若積極策劃，可望有好的表現。

【財富運★★★☆☆】

另闢財路頗為不順，穩守現有領域為要務，免得兩頭受阻。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 咖啡棕

開運方位：正南方向

獅子座

短評：有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。

【整體運★★★☆☆】

情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。

【事業運★★☆☆☆】

自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。

【財富運★★★☆☆】

經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 夕陽橙

開運方位：正東方向

處女座

短評：好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

【整體運★★★☆☆】

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

【事業運★★★☆☆】

要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。

【財富運★★★☆☆】

手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 碧空藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：感情路上晦暗不明。

【整體運★★★☆☆】

雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者選擇對象眼光頗高，即使有主動示愛的異性也不輕易心動，表現得理性而鎮定！

【事業運★★★★☆】

運勢頗順，有機會表現優秀的口才，說話很有說服力與感染力，容易獲得掌聲。

【財富運★★★☆☆】

有中獎的機緣，不妨多參與。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 白鋼銀

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：按計劃行事，切忌強出頭。

【整體運★★★☆☆】

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

【愛情運★★☆☆☆】

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

【事業運★★★☆☆】

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

【財富運★★★★☆】

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 墨玉綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：易於滿足更容易體會到幸福。

【整體運★★★★☆】

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

【愛情運★★★★☆】

感情運不錯，多能心想事成。適宜談婚論嫁，有結婚念頭的人可好好籌劃一番。

【事業運★★★☆☆】

總括來說，今天的運勢還不錯，思想活躍，注意抓住瞬間靈感會讓你收穫豐碩喔！

【財富運★★★★☆】

成功的公關可為你贏得一筆可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉髓紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：表現活躍，很有異性緣。

【整體運★★★★☆】

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

【愛情運★★★★★】

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

【事業運★★★★☆】

會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

【財富運★★★☆☆】

理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 鈦晶金

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：害人之心不可有，防人之心不可無。

【整體運★★★☆☆】

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！

【財富運★★☆☆☆】

省小錢、花大錢的日子。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 水晶紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：渴望表現的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，越有想法的人將越能擊中自己渴望的目標。

【財富運★★☆☆☆】

與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

