每日星座運勢／處女好創意大膽提 可望好好表現

2026-01-30

牡羊座

短評：今天你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★☆☆☆】

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

【財富運★★★☆☆】

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 祖母綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 芥末黃

開運方位：西北方向

雙子座

短評：生意人的財運較好，多留意市場行情。

【整體運★★★★☆】

戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友從中撮合。

【事業運★★★☆☆】

有頗多表現的機會，工作較順心，想法與提案有機會獲得上司的肯定，有利大膽表達。

【財富運★★★★☆】

今天你能快速結合資源，集中可用的力量，成功達到目的。不過，不要牽動太大，想動的同時，也要保證後勤的穩定！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：學習積極性很強。

【整體運★★★☆☆】

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握，你會發現意想不到的樂趣！

【財富運★★★☆☆】

把握好大方向，穩中求進步。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

獅子座

短評：工作進展緩慢，壓力較大。

【整體運★★☆☆☆】

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

【財富運★★★☆☆】

有貪小便宜的傾向，免費、不要錢的多多益善。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 象牙白

開運方位：西北方向

處女座

短評：很有自己的主見，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

特別有想法的一天，適合開發智慧。工作上有好的創意可大膽提出來，會得到上司、同事的認可，可望好好表現一番。晚上有機會與崇拜已久的異性約會，交談時別緊張，自然地表現會讓對方留下好印象。

【愛情運★★★★☆】

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，只要冷靜地應對，相信難不倒你的。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，只要願意四處奔波，不斷向外拓展業務，就有機會進財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 檸檬綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：今天易犯小人，出門需多留意。

【整體運★☆☆☆☆】

今天與戀人說話需注意措辭，不然容易被別有用心者利用，中傷彼此的感情，要相信戀人，勿受人擺佈。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，以免忙中有錯。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者與異性接觸的機會少，想戀愛可找親友幫忙介紹；有伴侶者聚少離多，宜多聯繫、表達思念之情。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！

【財富運★★☆☆☆】

有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 羽絨白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：財運旺盛，回報即在眼前。

【整體運★★★★☆】

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：對自己多一些自信。

【整體運★★★☆☆】

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

【愛情運★★★☆☆】

對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！

【事業運★★★★☆】

表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。

【財富運★★★☆☆】

花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：運勢平穩的一天。

【整體運★★★☆☆】

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者能坐下來好好溝通，遇事多能解決；單身者與性格迥異的異性特別有緣。

【事業運★★☆☆☆】

上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上能收能放，才能不斷增多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 芥末黃

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：凡事皆有轉機。

【整體運★★★★☆】

跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，易有突發奇想，工作上可運用奇招取勝。

【財富運★★★☆☆】

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感交流。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：利弊共趨的形勢演變。

【整體運★★☆☆☆】

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

【事業運★★☆☆☆】

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 玳瑁棕

開運方位：東北方向

