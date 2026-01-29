每日星座運勢／雙子好企劃易獲支持 全盤規劃財務
2026-01-29
牡羊座
短評：試著改變自己。
【整體運★★★☆☆】
多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。
【愛情運★★★☆☆】
桃花不明顯，但只要你打起精神來，放鬆身心，就不難感受到人氣的逐漸提升。
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。
【財富運★★☆☆☆】
財運不太平順，應把錢看淡一點，看得越重心越難過！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00am 苔蘚綠
開運方位：西南方向
金牛座
短評：愉快的一天。
【整體運★★★★☆】
即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。
【愛情運★★★☆☆】
活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將會特別容易引人注目。
【事業運★★★★☆】
運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心則易失誤！
【財富運★★★☆☆】
要多克制自己的購物慾望，以免財務陷入困境！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：3:00-4:00pm 玉米黃
開運方位：西南方向
雙子座
短評：借助好運勢，解決延宕已久的問題。
【整體運★★★★★】
好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。
【愛情運★★★☆☆】
愛情甜如蜜的日子，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者情感需求強烈，而且，易獲得滿足。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演配合度高的角色，越聽話越容易得到照顧。
【財富運★★★★☆】
適合理財的一天，因為今日對數字金錢的敏銳度較強；藉著今天全盤檢討、規劃財務，對往後會產生正面的效益。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00pm 睡蓮紫
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。
【整體運★★☆☆☆】
戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！
【事業運★☆☆☆☆】
職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。
【財富運★★☆☆☆】
盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠
開運方位：東北方向
獅子座
短評：雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。
【整體運★★★☆☆】
對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。
【愛情運★★★★☆】
和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！
【事業運★★★☆☆】
多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！
【財富運★★★☆☆】
投機財賺得這麼辛苦，不如不要。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00pm 冷泉藍
開運方位：正東方向
處女座
短評：事物都有美好的開始。
【整體運★★★★☆】
愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！
【愛情運★★★★★】
這麼棒的好日子，千萬別錯過了！快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，出門才有好機會！
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。
【財富運★★★☆☆】
今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-7:00am 嫩芽綠
開運方位：西南方向
天秤座
短評：靜心等待，可迎來時來運轉。
【整體運★★☆☆☆】
今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！
【事業運★★☆☆☆】
沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。
【財富運★★☆☆☆】
小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00am 蘑菇灰
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：刻意追求表現，效果反而不好。
【整體運★★★☆☆】
他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有短暫的姻緣運，但多屬於「鏡花水月」，要想發展一段情緣，還需耐心等待。
【事業運★★☆☆☆】
今日宜放下身段，在遇到難題時，別自視過高，虛心向長輩請教才能更好地解決問題。
【財富運★★★☆☆】
最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00pm 乳酪白
開運方位：東南方向
射手座
短評：機會靠自己創造。
【整體運★★☆☆☆】
工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。
【愛情運★★★☆☆】
比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！
【事業運★★☆☆☆】
運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。
【財富運★★★☆☆】
賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00pm 薔薇粉
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：情緒受外界壓力的影響。
【整體運★☆☆☆☆】
易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者容易邂逅火熱情緣，瞬間墜入愛河，甜蜜與浪漫讓你興奮不已。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，今日對於工作容易產生質疑，例如：懷疑這份工作是否適合自己啦等等。
【財富運★☆☆☆☆】
容易因為心血來潮參賭而陷於不利，今日還是不賭為好！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00am 秋葵綠
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：不必強人所難。
【整體運★★★☆☆】
如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。
【事業運★★★☆☆】
說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。
【財富運★★☆☆☆】
今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00pm 水晶紫
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：下定了決心，只管行動就好。
【整體運★★★★☆】
另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。
【愛情運★★★★☆】
特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，很快又能調整好情緒。
【事業運★★★★☆】
行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，比較適合做規劃，可在人際關係上面多下點功夫。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-4:00pm 珍珠白
開運方位：東南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言