每日星座運勢／雙子好企劃易獲支持 全盤規劃財務

2026-01-29

牡羊座

短評：試著改變自己。

【整體運★★★☆☆】

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，但只要你打起精神來，放鬆身心，就不難感受到人氣的逐漸提升。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢看淡一點，看得越重心越難過！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 苔蘚綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：愉快的一天。

【整體運★★★★☆】

即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將會特別容易引人注目。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心則易失誤！

【財富運★★★☆☆】

要多克制自己的購物慾望，以免財務陷入困境！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：借助好運勢，解決延宕已久的問題。

【整體運★★★★★】

好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

愛情甜如蜜的日子，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者情感需求強烈，而且，易獲得滿足。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演配合度高的角色，越聽話越容易得到照顧。

【財富運★★★★☆】

適合理財的一天，因為今日對數字金錢的敏銳度較強；藉著今天全盤檢討、規劃財務，對往後會產生正面的效益。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 睡蓮紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

【整體運★★☆☆☆】

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！

【事業運★☆☆☆☆】

職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。

【財富運★★☆☆☆】

盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

【整體運★★★☆☆】

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

【愛情運★★★★☆】

和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！

【事業運★★★☆☆】

多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！

【財富運★★★☆☆】

投機財賺得這麼辛苦，不如不要。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 冷泉藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：事物都有美好的開始。

【整體運★★★★☆】

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子，千萬別錯過了！快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，出門才有好機會！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 嫩芽綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：靜心等待，可迎來時來運轉。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！

【事業運★★☆☆☆】

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 蘑菇灰

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：刻意追求表現，效果反而不好。

【整體運★★★☆☆】

他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有短暫的姻緣運，但多屬於「鏡花水月」，要想發展一段情緣，還需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

今日宜放下身段，在遇到難題時，別自視過高，虛心向長輩請教才能更好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

射手座

短評：機會靠自己創造。

【整體運★★☆☆☆】

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

【愛情運★★★☆☆】

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

【財富運★★★☆☆】

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 薔薇粉

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：情緒受外界壓力的影響。

【整體運★☆☆☆☆】

易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易邂逅火熱情緣，瞬間墜入愛河，甜蜜與浪漫讓你興奮不已。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日對於工作容易產生質疑，例如：懷疑這份工作是否適合自己啦等等。

【財富運★☆☆☆☆】

容易因為心血來潮參賭而陷於不利，今日還是不賭為好！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：不必強人所難。

【整體運★★★☆☆】

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

【事業運★★★☆☆】

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 水晶紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：下定了決心，只管行動就好。

【整體運★★★★☆】

另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。

【愛情運★★★★☆】

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，很快又能調整好情緒。

【事業運★★★★☆】

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，比較適合做規劃，可在人際關係上面多下點功夫。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

