每日星座運勢／射手體貼關心另一半 不難達成共識

2026-01-28

牡羊座

短評：心靈的交流會讓今天變得更充實。

【整體運★★★★☆】

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 桐花白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：機會要靠自己爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

【愛情運★★★★☆】

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

【財富運★★☆☆☆】

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 玫瑰紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

【整體運★★★☆☆】

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

【愛情運★★★★☆】

感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢？

【事業運★★☆☆☆】

少管閒事，靜心修身。做好本職工作就好，管得太多易得罪人。

【財富運★★★☆☆】

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶而草率做出決定，肯定會有危險！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 大理石灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：貴人相助，事業可望有新的發展。

【整體運★★★☆☆】

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

獅子座

短評：有意見的話與別人當面談清楚。

【整體運★★★☆☆】

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

【事業運★★★☆☆】

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

【財富運★★★★☆】

多與朋友聯系，有機會賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：勿受他人影響。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

【財富運★★★☆☆】

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

天秤座

短評：貴人運超強的一天。

【整體運★★★★☆】

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

【愛情運★★★☆☆】

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分、得到七分的好運喔！

【財富運★★★★☆】

財運、投資運都很不錯。知名度越大，朋友越多，賺的錢就越多。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 和闐玉白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：別把期望值想得太大。

【整體運★☆☆☆☆】

別對愛情期許得過於浪漫和完美，這樣極易在現實生活中遭受挫敗感。工作學習之餘不妨出去走走，可調節情緒，也可讓緊繃的大腦得以放鬆。財運薄弱，有破財危險，外出時要鎖好門窗，隨身攜帶的貴重物品也應保管好。

【愛情運★★☆☆☆】

兩個人生活，應建立基本的信任，避免懷疑、猜忌，以免誤會增多，爭吵不斷！

【事業運★★☆☆☆】

情緒不穩定，容易傷感大發牢騷。控制情緒，少說多做，提升工作效率是重點。

【財富運★☆☆☆☆】

投機心態彰顯，哪邊有賺頭就往哪邊鑽。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 石榴紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：感情甜蜜溫馨的一天。

【整體運★★★★★】

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。

【愛情運★★★★★】

愛情運佳，多與伴侶聊一些感性、輕鬆的話題，讓互動變得生動、有趣，不難達成共識。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利洽商。作風保守的人，則不易感受到今日好運。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 燻鮭紅

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：好心情會讓你想要好好款待自己。

【整體運★★★★☆】

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。

【事業運★★★★☆】

與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。

【財富運★★★★☆】

短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：感受到阻力，有點力不從心。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運普通，對另一半的態度不要太強硬，那只會引起對方的不滿情緒。

【事業運★★☆☆☆】

顯得敏感，對小小失誤都會後悔不已。過去的事就別再多想，否則只會阻礙你前進的步伐。

【財富運★★★☆☆】

奇怪，就是存不了錢。今天扮演散財童子。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：主觀意識強烈，聽不進人言。

【整體運★★★☆☆】

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好分內的事情比較重要。

【財富運★★★☆☆】

懶散會挑起投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正南方向

