每日星座運勢／摩羯心靜平和待感情 加強團隊合作

2026-01-27

牡羊座

短評：在與人交往時，要多留意對方的表現。

【整體運★★★☆☆】

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★★★☆☆】

小心因擴張信用而導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：情緒不穩定，難以承受挫折。

【整體運★★☆☆☆】

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

【財富運★★★☆☆】

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

雙子座

短評：顯得急躁，做事缺乏耐性。

【整體運★☆☆☆☆】

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

易感孤獨寂寞，可主動安排聚會，約朋友一起參加戶外活動，可提升愛情運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要喔！

【財富運★★☆☆☆】

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 橄欖綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：對待他人，還是寬容一些的好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易被眼前的孤單寂寞迷惑，無法確定自己的心意，想戀愛不易。

【事業運★★★★☆】

外界的助力很強，尤其是人緣好的人，特別容易在與人互動中產生喜悅心情。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：克制衝動的脾氣。

【整體運★★☆☆☆】

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

【愛情運★★★☆☆】

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

【事業運★★☆☆☆】

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

【財富運★★★☆☆】

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 琥珀橙

開運方位：正北方向

處女座

短評：動力十足，喜歡挑戰。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平平的一天。雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

【事業運★★★★☆】

工作中有強勁的對手出現，但越有壓力越能激發你的激情與鬥志。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心頗強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 辣椒紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：平穩的一天，保持原狀就好。

【整體運★★★☆☆】

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

【愛情運★★★★☆】

期望另一半為自己做些改變，要運用一點小技巧來傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾。其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★★★☆☆】

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：幫助別人也是壯大自己。

【整體運★★★★☆】

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

【愛情運★★★☆☆】

一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、計算方面的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感。

【財富運★★★★☆】

善用快速果斷的智慧、靈感得財。賭運還不錯，可以嘗試短期、需要分析的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

射手座

短評：不要畏懼困難，要勇敢向前。

【整體運★★★☆☆】

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

【事業運★★☆☆☆】

多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。

【財富運★★★☆☆】

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：心境平和。

【整體運★★★★★】

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天、喝茶。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利地推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提的意見多能得到長官的採納喔！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，且經積極開發後，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：適合學習的一天。

【整體運★★★☆☆】

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

【事業運★★★☆☆】

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

【財富運★★★☆☆】

在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 深茄紫

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：失望時更不要丟掉希望。

【整體運★★☆☆☆】

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

【愛情運★★☆☆☆】

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

【財富運★★★☆☆】

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 雪花銀

開運方位：西南方向

