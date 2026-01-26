每日星座運勢／天秤具建設性的構想 容易獲得重用

2026-01-26

牡羊座

短評：借助飾品提升愛情運。

【整體運★★★★☆】

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

【愛情運★★★☆☆】

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

【事業運★★★★☆】

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

【財富運★★★★☆】

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 櫻桃紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：別讓自己太懶散，做好工作規劃。

【整體運★★★☆☆】

享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。

【愛情運★★★☆☆】

感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。

【財富運★★★☆☆】

別把錢抓得太緊，當用則用。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 珊瑚橙

開運方位：西南方向

雙子座

短評：財運不錯，有機會賺取異性財。

【整體運★★★★☆】

今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過仍應秉持快樂的心情工作，趁著休息時間與同事互動，你會感到更開心。

【財富運★★★★☆】

上班族表現優秀者，可向上級長官提出加薪要求，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 辣椒紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：努力展現自我。

【整體運★★★☆☆】

有人正注視著你的表現，有什麼才藝盡量搬出來吧，會為你的愛情加分哦；除了做好準備工作外，如果能活用電話、傳真，將會使你對外洽談成功的機率大增；積極發表自己的意見會讓你成為派對中的焦點。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，單身者可以想像浪漫的戀愛情景，以消除內心的孤獨與寂寞。

【事業運★★★☆☆】

工作上因粗心大意而出錯的機率較高，別急著往前趕，放慢腳步，細心一些才好。

【財富運★★☆☆☆】

多閱讀與財務相關的書籍增強這方面的相關知識，不宜投機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉米黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：多參加社團活動。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

【事業運★★★☆☆】

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

【財富運★★★★☆】

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 祖母綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：世上無難事，只怕有心人。

【整體運★★☆☆☆】

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。

【財富運★★★☆☆】

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：靈感不斷的一天，值得期待更優異的表現。

【整體運★★★★★】

感情豐富，易有突發奇想。已婚者會得到另一半的支持與肯定，不妨多製造浪漫情境，共享從未有過的體驗。工作得心應手，容易因提出具建設性的構想而獲得重用。手氣佳，經過投注站時，不妨買一、兩注樂透，中獎機率高。

【愛情運★★★★☆】

與伴侶心意相通，就算嘴巴上不表達愛意，但實際行動時也會無意中透露出體貼來。

【事業運★★★★★】

企圖心旺盛的一日，對工作充滿鬥志與熱忱，適合多元化經營，有利身兼數職。

【財富運★★★★☆】

今天偏財上會有好兆頭，有小額金錢入帳的機會！可以小賭兩把試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 橄欖綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運不強，單身者可先把感情的事放一邊，全力以赴投入到自己感興趣的事情中。

【事業運★★★★☆】

辦公室職員有機會獲得上司賞識，要利用好時機彰顯才幹。對外接洽、談判者不妨採取強勢姿態，以自己公司的利益為主，易在無形中增加成員的向心力。

【財富運★★★★☆】

你能信任別人，敢於把一些重要事務交給別人打理。在別人的用心輔助下，你的投資可望獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：愛情和婚姻可看成是獨立事件。

【整體運★★★☆☆】

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

【愛情運★★★☆☆】

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

【事業運★★★★☆】

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

【財富運★★★☆☆】

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：今天運勢較低，克制自己情緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

【愛情運★★☆☆☆】

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

【財富運★★★☆☆】

經商者多因周轉問題而奔波。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。

【事業運★☆☆☆☆】

今日工作上小狀況頻頻，雖不至於發生大問題，但瑣碎的小事也很讓你頭疼。

【財富運★★☆☆☆】

莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：心態不穩，較衝動，要注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

【財富運★★☆☆☆】

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 睡蓮紫

開運方位：正西方向

