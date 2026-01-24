每日星座運勢／雙子勿被假消息影響 頭腦保持清醒

2026-01-24

牡羊座

短評：口才極佳。

【整體運★★★★☆】

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

【愛情運★★★☆☆】

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

【事業運★★★☆☆】

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

【財富運★★★★☆】

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 琉璃銀

開運方位：正南方向

金牛座

短評：你選擇快樂你就會快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！

【財富運★★☆☆☆】

不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：東北方向

雙子座

短評：保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

【整體運★★★★☆】

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

【愛情運★★★★★】

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料之外的驚喜發生喔！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有什麼計劃可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效喔！

【財富運★★★☆☆】

藏私房錢是最佳的存錢方式，裝裝窮，保住口袋中的鈔票。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 可可棕

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：留意身心健康是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！

【事業運★★★☆☆】

精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 琥珀橙

開運方位：正東方向

獅子座

短評：保留隱私並非壞事。

【整體運★★★★☆】

戀人對你的事會特別感興趣，可別什麼都向他透露，保留點隱私，可增強對方了解你的慾望；即便是密友，也別把夫妻間的隱私與對方分享，小心會變成公開的秘密；如自己有車，不妨開車出遊，能讓你感到刺激興奮。

【愛情運★★★☆☆】

有機會參與很不錯的學習團體，在活動以及學習過程中，可以遇到心靈契合的良師益友。

【事業運★★★★☆】

展現風趣幽默的一面，感染了身邊的人，給他人帶來了歡樂，你內心也得到了極大的滿足。

【財富運★★★★☆】

賺錢比較輕鬆，能夠靈活運用腦筋，以智慧謀財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

處女座

短評：桃花旺盛，與異性互動的好日子。

【整體運★★★★☆】

感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺旺，很適合在今天獻殷勤，或是跟心愛的另一半撒嬌！

【事業運★★★☆☆】

事情的發展沒有預期的順利，會讓你產生消極的情緒，換個角度思考可豁然開朗。

【財富運★★★★☆】

收入不少，卻不易聚財！會在同情心的驅使下，導致大量錢財外流。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 鉑金灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：贈人玫瑰，手留餘香。

【整體運★★★☆☆】

今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。

【愛情運★★★☆☆】

透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

【事業運★★★☆☆】

事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！

【財富運★★★☆☆】

購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：感情纖細，易有新的感觸。

【整體運★★★★☆】

今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。

【愛情運★★★★☆】

展現溫柔體貼的一面，笑容燦爛，情人節還不忘送上貼心的禮物，感情迅速升溫。

【事業運★★★★☆】

好運相伴，容易有心想事成的喜悅，多與身邊的人分享你的快樂，你會更快樂！

【財富運★★☆☆☆】

過度冒險，沒有充分的分析，只會讓金錢大筆流失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

射手座

短評：美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

【整體運★★★☆☆】

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。

【事業運★★★☆☆】

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

【財富運★★★☆☆】

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 大理石灰

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

【整體運★★★☆☆】

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

【愛情運★★★★☆】

你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！

【事業運★★★☆☆】

家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！

【財富運★★★☆☆】

對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：自信滿滿，活力四射。

【整體運★★★☆☆】

異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，愛苗順利滋長，好好享受愛情的喜悅與甜蜜吧！

【事業運★★★☆☆】

多與同事互動，能幫上忙的就伸出援助之手，幫他們一把，這有助於往後的合作喔！

【財富運★★★☆☆】

積極進取者得財順利，搖擺不定者則容易為財所困。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 秋葵綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：人脈的暢通能帶給你好運氣。

【整體運★★★★☆】

多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步了解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場訊息，對投資理財很有幫助。

【愛情運★★★★☆】

已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。

【事業運★★★★☆】

適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。

【財富運★★★☆☆】

對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 湖水綠

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】