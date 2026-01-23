每日星座運勢／水瓶口才佳顯風趣 人際關係高漲

2026-01-23

牡羊座

短評：冷靜處事，切勿感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

與異性接觸的機會少，單身者想要展開一段戀情不易；有伴侶者易感空虛，想要陪伴應直接說出來。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些非常愉快的事，你的熱情也很快被激發出來，讓你能很好地投入到工作中。

【財富運★★★☆☆】

投資新興產業有較大的風險，注意把握好方向。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：別把自己的想法強加於人！

【整體運★★★★☆】

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！

【事業運★★★☆☆】

容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。

【財富運★★★★★】

有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 水晶紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：積極上進，敢於爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

【財富運★★☆☆☆】

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 和闐玉白

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

【整體運★★★☆☆】

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

【事業運★★★☆☆】

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

【財富運★★☆☆☆】

意外開支多，錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

獅子座

短評：付諸行動就對了。

【整體運★★★★☆】

想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。

【愛情運★★★★☆】

單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都很感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。

【事業運★★★★☆】

有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。

【財富運★★★★☆】

運用交際應酬獲財，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 蕃茄紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：幫助他人會收穫不少。

【整體運★★★☆☆】

參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

【財富運★★★☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 苔蘚綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

【整體運★★☆☆☆】

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。

【事業運★★☆☆☆】

不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。

【財富運★★★☆☆】

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：今天是儲備能量的好日子。

【整體運★★★★☆】

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

【愛情運★★★☆☆】

熱情如火，宜約會。有利邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有心滿意足的喜悅喔。

【事業運★★★★☆】

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域中，容易有豐厚的回報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 硃砂紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 遠洋藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：今天頗受異性歡迎。

【整體運★★★☆☆】

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

【愛情運★★★★☆】

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

【財富運★★★☆☆】

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：口才佳，人際關係運高漲。

【整體運★★★★★】

說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人可以請長輩撮合；戀愛中人，不妨用點小技巧逗逗對方吧！

【事業運★★★★☆】

如果是和價格或薪水有關的話，今天就免談吧，其他事倒好，適合與客戶或上司商量！

【財富運★★★★☆】

財運氣勢如虹，頗有中大獎的好兆頭，可抽獎、買樂透等試試手氣，易有好運降臨。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：行動力較弱，比較懶散。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

【愛情運★☆☆☆☆】

有桃花出現的跡象，但是，也容易太過急進而嚇跑桃花。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再檢查確認一番。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品。投資上則易判斷失誤，有利保守觀望。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：東南方向

