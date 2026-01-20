每日星座運勢／天蠍遇困難求援長輩 讓你茅塞頓開

2026-01-20

牡羊座

短評：回顧和總結是必不可少的環節。

【整體運★★★☆☆】

學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，準能讓你笑逐顏開。

【愛情運★★☆☆☆】

別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情以便更好地投入工作。

【財富運★★★★☆】

在投資上與異性合作易有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 蕃茄紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：人際關係和諧，外在助力強。

【整體運★★★★☆】

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天。穿得美麗、帥氣的再出門，今天的你會特別容易引人注目。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合一個人獨處，冷靜地做些分析、推理的工作。

【財富運★★★★☆】

金錢難題在今日可望獲得解決，遇到困難時，不難找到金援者。貴人多來自長輩與老朋友。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙子座

短評：很容易滿足的一天。

【整體運★★★☆☆】

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性交往時，多微笑能帶給你好運；已婚者在遇到難題時，則容易得到另一半的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合，或是計劃被迫中途改變。

【財富運★★★☆☆】

只要不投機，金錢損失的機會挺小的。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 水鑽藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：好奇心會讓你捲入是非之中。

【整體運★★★☆☆】

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

【愛情運★★☆☆☆】

容易為感情事煩悶，想要用喝酒來麻醉自己。喝酒無用，及時跟伴侶溝通才是重中之重。

【事業運★★★★☆】

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

【財富運★★★☆☆】

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 珠貝白

開運方位：西北方向

獅子座

短評：好運蘊藏在細節之中。

【整體運★★☆☆☆】

有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那裡的收獲不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者把精力放在情趣營造上，相處會更融洽；單身者別急著戀愛，好桃花需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

工作進展緩慢，面對小問題，別太鑽牛角尖，否則事情更難獲得解決唷！

【財富運★★★☆☆】

財來財去的運勢，有賺有出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：脾氣比較暴躁的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 香檳金

開運方位：西南方向

天秤座

短評：揚長避短，拓展人脈。

【整體運★★☆☆☆】

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

【愛情運★☆☆☆☆】

少與伴侶黏在一起，各忙各的，互不干擾，可避免許多紛爭；單身者不宜湊熱鬧，小心爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！

【財富運★★★☆☆】

斤斤計較、交涉應酬中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：長輩是最好的老師。

【整體運★★★★★】

桃花運頗旺，單身者去參加聯誼，將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資品項可繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩求援，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。

【愛情運★★★★★】

在面對心儀的對象時，多多流露你的欣賞之情，不著痕跡地誇讚對方，可拉近彼此距離。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較在乎，得失心重了點。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 碧空藍

開運方位：正北方向

射手座

短評：今天頭腦敏銳，做事條理分明。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，做事速度與品質兼具，搭檔也會因此全力以赴，在良性互動中會產生不少智慧火花。

【財富運★★★☆☆】

有機會在競爭中得財，求財雖然較為費心吃力，但付出必有回報，甚至有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 鉑金灰

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：求財慾望強烈，進財機會頗多。

【整體運★★★★☆】

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。

【財富運★★★★☆】

客源增加了，生意自然興旺。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 遠洋藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：試著給自己減減壓。

【整體運★★★☆☆】

工作中有點急於求成，因此工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性，才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬狀況，看開一些才不會太難過。

【愛情運★★☆☆☆】

容易生氣的一天，也挺容易吃醋的，收起妒忌心才會讓你更有魅力。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨也多了點，還是忍一忍，少說兩句吧！

【財富運★★★☆☆】

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 夕陽橙

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：處事應多一點耐心。

【整體運★★☆☆☆】

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手與金錢相關的事務。

【財富運★★★☆☆】

財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 琥珀橙

開運方位：正東方向

