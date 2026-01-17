每日星座運勢／獅子放鬆心情出門去 利於活躍思維

2026-01-17

牡羊座

短評：財富就在身邊。

【整體運★★★★☆】

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在感情上易遇到一些困難，但不要灰心，多加留心觀察，用智慧去贏得愛情吧！

【事業運★★★★☆】

容易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，很有成就感。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，與他人合作能爭取到更多進財機會！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 象牙白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：有心想事成的愉悅感。

【整體運★★★★★】

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

【愛情運★★★★☆】

單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。

【事業運★★★★☆】

享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！

【財富運★★★★★】

有機會可以嘗試合夥投資，在可信賴的親友幫助下，可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 金桔綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

【整體運★★★★☆】

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

【愛情運★★★☆☆】

愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！

【事業運★★★★★】

與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 深海藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：用你的心做出選擇。

【整體運★★★☆☆】

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

【愛情運★★★☆☆】

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

【事業運★★★☆☆】

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

【財富運★★☆☆☆】

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 白鋼銀

開運方位：正東方向

獅子座

短評：運勢較強的一天。

【整體運★★★★★】

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

【愛情運★★★★★】

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

【事業運★★★★★】

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 櫻桃紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：想得過多只會讓思緒更混亂。

【整體運★★★★☆】

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

【事業運★★★★☆】

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

【財富運★★★★☆】

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：有意想不到的事情發生。

【整體運★★★★☆】

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有伴侶的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！

【事業運★★★★☆】

良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。

【財富運★★★★☆】

保守心細，有不錯的財運，進財可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：心情舒暢，在平淡中體會快樂。

【整體運★★★★☆】

今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。

【事業運★★★☆☆】

特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。

【財富運★★★★☆】

理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 淺海藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：被愛包圍。

【整體運★★★★☆】

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

【愛情運★★★★★】

愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 芒果黃

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：凡事進行得較為順利，是個好日子。

【整體運★★★☆☆】

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

【愛情運★★★★☆】

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

【財富運★★★☆☆】

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。

【整體運★★★★☆】

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。

【愛情運★★★★☆】

有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。

【財富運★★★☆☆】

謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

【整體運★★★☆☆】

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

【愛情運★★☆☆☆】

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

【事業運★★★☆☆】

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

【財富運★★★☆☆】

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 珠貝白

開運方位：西北方向

