每日星座運勢／處女多關注財經新聞 有助規劃判斷

2026-01-16

牡羊座

短評：正面思考可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 臘梅白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。

【整體運★★☆☆☆】

今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！

【愛情運★☆☆☆☆】

易被甜言蜜語迷惑，只想眼前的情愛，感情有曇花一現的跡象。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。

【財富運★★★☆☆】

暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：好運離你稍遠。

【整體運★★★☆☆】

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

【事業運★★☆☆☆】

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

【財富運★★★☆☆】

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

【整體運★★★★☆】

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多與異性接觸，可提升戀愛運；有伴侶者多讚美另一半，兩人的關係會更融洽。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激，就能找到靈感囉！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 臘梅白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：有受束縛的感覺，心境應平和些。

【整體運★☆☆☆☆】

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★☆☆☆】

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 薔薇粉

開運方位：西南方向

處女座

短評：今天內心較充實，心情愉快。

【整體運★★★★★】

今天與志趣相投的異性共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事搭配相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。

【愛情運★★★★★】

感情生活多元化的一天，能夠明顯感受到對方熱情的攻勢。

【事業運★★★★☆】

思考力、邏輯分析力彰顯，可多運用邏輯推理來提升工作績效，易被肯定。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合在今日打理、規劃你的財務問題；有閒錢時，不妨花點小錢去飽餐一頓！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 青金石藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：工作機會多，但也面臨挑戰。

【整體運★★★☆☆】

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易尋獲真情唷！

【事業運★★★☆☆】

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：說話做事前先細細思考一番。

【整體運★★★☆☆】

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

【愛情運★★★★☆】

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：敢於表達，切忌忍氣吞聲。

【整體運★★☆☆☆】

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎只是在玩遊戲，不想真心付出。

【事業運★★☆☆☆】

抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。

【財富運★★★☆☆】

喜歡享受的一天，因此還是蠻肯花錢在美食、衣著，甚至收藏品上。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：切忌喝酒誤事。

【整體運★★★★☆】

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

【愛情運★★★★☆】

約會最好找個安靜的地方，小心中途被人打擾喔！

【事業運★★★★☆】

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及。別緊張，分出輕重就能輕鬆應對。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包裡的錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後又會後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：積極調整心態，才能遠離煩躁。

【整體運★★☆☆☆】

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：應避免和對手直接硬拚。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

【事業運★★★☆☆】

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

【財富運★★☆☆☆】

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 羽絨白

開運方位：東北方向

