每日星座運勢／天秤嚴謹的思想能力 談判應對自如
2026-01-14
牡羊座
短評：積極爭取，才會得到自己想要的結果。
【整體運★★★★☆】
憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。
【愛情運★★★★☆】
表白的好日子。先深呼吸，再一口氣說完，就沒那麼多顧慮了。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦袋來分析規劃。
【財富運★★★★☆】
合理運用錢財，才能夠進財有道。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00pm 萊姆黃
開運方位：東南方向
金牛座
短評：別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。
【整體運★★★☆☆】
一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！
【愛情運★★★★☆】
已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！
【事業運★★★☆☆】
較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00pm 寶石藍
開運方位：西南方向
雙子座
短評：靈感不斷，創意十足的一天。
【整體運★★★★☆】
頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！
【愛情運★★★☆☆】
收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方關係會更和諧。
【事業運★★★★☆】
工作起來會感覺比較辛苦，但你所流的汗不會白流，辛勤付出總能得到相對應的回報，甚至有機會收到更多成效。
【財富運★★★★☆】
今天可以投資比較熟悉的標的，易有進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。
【整體運★★☆☆☆】
今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。
【事業運★★★☆☆】
重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。
【財富運★★☆☆☆】
多留心錢財往來，易有糾紛。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00am 薰衣草紫
開運方位：東北方向
獅子座
短評：機會掌握在有準備的人手裡。
【整體運★☆☆☆☆】
已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。
【事業運★☆☆☆☆】
今日提不起勁來做事，要特別注意做好時間管理，打起精神來完成任務。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，特別容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失，不利金錢交易。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00am 羽絨白
開運方位：東北方向
處女座
短評：想生錢就得先省錢。
【整體運★★☆☆☆】
對方對於你的緊迫釘人有些反感，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。
【愛情運★★★☆☆】
春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。
【事業運★★☆☆☆】
情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。
【財富運★★★☆☆】
賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00am 湖水綠
開運方位：西南方向
天秤座
短評：運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。
【整體運★★★★★】
有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。
【愛情運★★★★☆】
異性緣還不錯，在外活動容易得到異性的青睞。
【事業運★★★★★】
你有嚴謹的思想能力，談判時能應對自如喔！
【財富運★★★★☆】
財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：1:00-2:00pm 玳瑁棕
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：有失必有得。
【整體運★★★★☆】
即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，他很愛你，但不代表他就是你的出氣筒；作息沒有規律，很難達到最佳的工作和學習狀態；平日喜歡與人大方分享，今天可望分享他人的勝利大餐。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，沒有什麼明顯進展。不過，男性今日的異性緣不錯喔。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，是個耕耘之日，付出多少回收多少；要有耐心一點，不然脾氣較易變得急躁。
【財富運★★★★☆】
找個合夥人吧，兩個人的實力總比一個人強！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00am 睡蓮紫
開運方位：西南方向
射手座
短評：貴人運旺盛，難事迎刃而解。
【整體運★★★☆☆】
遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。
【愛情運★★★★☆】
單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關系，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。
【事業運★★☆☆☆】
家中之事讓你操心操勞，讓你感覺到比較重的生活壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。
【財富運★★★☆☆】
花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 玉髓紅
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。
【整體運★★★☆☆】
今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收收帳，盡量爭取獲得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這部分大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。
【事業運★★★☆☆】
對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔閡。
【財富運★★★★☆】
多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-10:00pm 可可棕
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：有計劃就要有所動作。
【整體運★★★☆☆】
是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。
【愛情運★★★★★】
有伴侶的人適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話；單身者多到咖啡館坐坐，易有機緣。
【事業運★★★★☆】
精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理上的能力，謙虛的態度會讓你更受歡迎。
【財富運★☆☆☆☆】
財氣狀況混亂，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00pm 竹葉青
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：運勢有所下滑。
【整體運★★☆☆☆】
愛情極待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。
【事業運★★☆☆☆】
在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。
【財富運★★☆☆☆】
小心不遵守交通規則被開罰單！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍
開運方位：正北方向
【延伸閱讀】
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言