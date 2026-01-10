每日星座運勢／巨蟹多多與人群接觸 有機會握商機

2026-01-10

牡羊座

短評：享受眼前的快樂。

【整體運★★★★☆】

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

【愛情運★★★☆☆】

相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。

【事業運★★★☆☆】

玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！

【財富運★★★★☆】

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘭花紫

開運方位：正南方向

金牛座

短評：親情是你堅實的後盾。

【整體運★★★☆☆】

偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。

【愛情運★★★☆☆】

你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！

【事業運★★★☆☆】

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，理財上還需理智一點。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 杜鵑粉

開運方位：正北方向

雙子座

短評：有得也有失，內心易滿足。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

【愛情運★★★☆☆】

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

【財富運★★★★☆】

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：財運佳，勿錯過。

【整體運★★★★☆】

耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性助力強；戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；已婚者宜多陪陪另一半。

【事業運★★★☆☆】

感慨萬千的一天，想一個人清靜一下，卻不得不參與到家庭成員的活動中。

【財富運★★★★★】

業務洽商者易得財，只要積極向外拓展，多與人群接觸，就有機會把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

獅子座

短評：別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

【整體運★★★☆☆】

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

【事業運★★★☆☆】

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

【財富運★★★★☆】

金錢上有支援者。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

【整體運★★★☆☆】

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

【事業運★★★★☆】

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

【財富運★★★☆☆】

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

天秤座

短評：做事缺少計劃性，收效甚微。

【整體運★★★☆☆】

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

【事業運★★★☆☆】

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

【財富運★★★☆☆】

開支較大，不重視小財，結果滴水成河而有漏財危機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 古銅青

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：點綴自己點綴生活。

【整體運★★★★☆】

求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。

【愛情運★★★★☆】

愛情升溫，多用感性方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

【事業運★★★★☆】

幹勁十足，貴人助力強，很適合實行新計劃或著手生活事務，會有很不錯的成果。

【財富運★★★☆☆】

不利於靠小額現金交易的買賣業。短期投資容易發生中途變故。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 金桔綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：受人歡迎，聚會頗多的一天。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人多安排與對方相處，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！

【事業運★★★★☆】

頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：行動力十足。

【整體運★★★☆☆】

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

【愛情運★★☆☆☆】

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

【事業運★★★☆☆】

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

【財富運★★★★☆】

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：輕鬆愉快的一天，好運連連。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

【愛情運★★★★☆】

忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。

【事業運★★★☆☆】

情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！

【財富運★★★☆☆】

有不錯收入，適合藏私房錢！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 雪花銀

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：開開心心過好這一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！

【財富運★★★☆☆】

與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 羽絨白

開運方位：正南方向

