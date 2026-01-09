每日星座運勢／水瓶隨時調整好心態 注意適當放鬆

2026-01-09

牡羊座

短評：經歷了風雨的彩虹最美。

【整體運★★★★★】

無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜；投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀；作為主管的你，工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

【愛情運★★★★★】

愛情貴人運強，單身者有機會因朋友介紹而結識彼此心儀的對象；有伴侶者相處愉快。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析型的工作，多半會達到不錯的效果。

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天。財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於在外洽商。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 杜鵑粉

開運方位：西北方向

金牛座

短評：一門心思放在事業上。

【整體運★★★☆☆】

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

【愛情運★★★☆☆】

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守，很難拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前的難題。

【財富運★★☆☆☆】

投機念頭強，股票族要特別注意克制慾望，見好就收，不要太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：留意過程，少計較得失。

【整體運★★★★☆】

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩哦！作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人不妨選在今天去約會，無論是看電影或去聽音樂會都行，想辦法湊在一起就對囉！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過，還是能得到他人的協助。

【財富運★★★★★】

財富回收期，先前辛勤的耕耘到了今日，正是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 竹葉青

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：借力使力會更輕鬆。

【整體運★★☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：正北方向

獅子座

短評：能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

【整體運★★★☆☆】

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣不錯，保持天真的笑容和熱情的態度，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然在工作上可做出驕傲成績，也不要因此而拿出來炫耀，小心你自以為是的表現，會惹來同事的反感。

【財富運★★☆☆☆】

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 蘭花紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：順心順意的一天。

【整體運★★★★☆】

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

【愛情運★★★☆☆】

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 玉髓紅

開運方位：西北方向

天秤座

短評：粗心大意易出錯。

【整體運★☆☆☆☆】

今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象；凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事；不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情運低迷，不宜聚眾交友、談感情，有利安靜下來跟自己相處，愛湊熱鬧者易招惹感情是非。

【事業運★☆☆☆☆】

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大打折扣，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機率很高喔！

【財富運★★☆☆☆】

過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：適合與人互動的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

【事業運★★☆☆☆】

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

【財富運★★★☆☆】

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：遇事別著急，辦法總比困難多。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

【愛情運★★☆☆☆】

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

【事業運★★★☆☆】

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

【財富運★★☆☆☆】

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 玳瑁棕

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

【整體運★★★★☆】

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

【愛情運★★★★☆】

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 祖母綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：情緒有些不穩定。

【整體運★★★☆☆】

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

【事業運★★★☆☆】

難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。

【財富運★★★★☆】

別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 硃砂紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：面對工作信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

【愛情運★★☆☆☆】

感情進展頗為順利，有伴侶者遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。

【事業運★★★☆☆】

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

