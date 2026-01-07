每日星座運勢／天蠍工作上切忌蠻幹 請教有經驗者

2026-01-07

牡羊座

短評：決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

【整體運★★☆☆☆】

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。

【事業運★★☆☆☆】

狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。

【財富運★★☆☆☆】

別貪圖小便宜，小心上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

金牛座

短評：既然相愛，就別輕易動搖。

【整體運★☆☆☆☆】

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

【財富運★☆☆☆☆】

財運波動起伏，一心鑽營或是急於出手，不僅難有進帳，還易折損財運，宜管理好情緒，安穩度日。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 香檳金

開運方位：東北方向

雙子座

短評：待人處事宜冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來另一半的不滿及妒意。

【事業運★★☆☆☆】

因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：講信譽者得好運。

【整體運★★★☆☆】

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

【愛情運★★★☆☆】

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

【事業運★★★☆☆】

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。

【財富運★★★☆☆】

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

獅子座

短評：守口如瓶可避免惹禍。

【整體運★★★☆☆】

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時請婉轉一點，否則會搞砸喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情也變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★★★★★】

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動，就會有不錯的收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 金桔綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：有些不安情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

【愛情運★★★☆☆】

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

【事業運★★★☆☆】

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 碧空藍

開運方位：東南方向

天秤座

短評：精神飽滿的一天，做事相當有自信。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

【愛情運★★★★★】

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 蕃茄紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：切忌蠻幹。

【整體運★★☆☆☆】

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

【愛情運★★★☆☆】

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

【事業運★★☆☆☆】

在工作上容易犯迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

【財富運★★☆☆☆】

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：正南方向

射手座

短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 深海藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：積極的態度是你好運的原動力。

【整體運★★★★★】

事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！

【財富運★★★★★】

哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：掌握資訊得先機。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★☆☆】

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 鉑金灰

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：精神振奮，有喜事降臨。

【整體運★★★★☆】

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

閒聊的時間少一點，給對方更多清閒的空間，不要過度干預對方，以免對方會不耐煩！

【事業運★★★★☆】

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大助力。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】