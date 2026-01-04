每日星座運勢／獅子事業外來助力強 適合配合輔佐

2026-01-04

牡羊座

短評：己所不欲，勿施於人。

【整體運★★★☆☆】

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！

【事業運★★☆☆☆】

很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、喜歡流連風月場所者，容易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 薰衣草紫

開運方位：正東方向

金牛座

短評：辭舊迎新。

【整體運★★★★☆】

全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。

【愛情運★★★★☆】

適合約會，在彼此的溝通、交流中感情進展快速，戀愛中人不妨多安排相處的時間。

【事業運★★★☆☆】

思慮周全、處事謹慎，不易犯錯誤，但行動力不足，卻容易讓你失去一些好機會。

【財富運★★★★☆】

偏財運雖不錯，但不可過分投機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

雙子座

短評：雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。

【事業運★★★☆☆】

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

【財富運★★★★☆】

耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：謙虛就能掌握更多的知識。

【整體運★★★☆☆】

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

【愛情運★★★☆☆】

感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！

【事業運★★★☆☆】

很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。

【財富運★★☆☆☆】

有經濟上的難題，讓你懊惱不已。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 大理石灰

開運方位：正東方向

獅子座

短評：不錯的開端。

【整體運★★★★★】

早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著熱情，因此也容易把事情辦好；送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他如花般的笑容自己心裡也美美的；今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與表現大方優雅的異性擦出愛情火花；戀愛中的人感情持續升溫，有想結婚的衝動。

【事業運★★★★★】

外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

【財富運★★★★☆】

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 象牙白

開運方位：東南方向

處女座

短評：擅於發現生活中的亮點。

【整體運★★★★★】

與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

【愛情運★★★★☆】

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

憑藉你的專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。

【財富運★★★★★】

今日在人際投資上應大方，太過小氣會阻擋不少財路。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

【整體運★★★☆☆】

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

【財富運★★★★☆】

穩中有漲，偏財運不斷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 玳瑁棕

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：相互信任是維護感情的基礎。

【整體運★★★☆☆】

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

【事業運★★★☆☆】

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 香吉士黃

開運方位：正南方向

射手座

短評：誠懇是好的生活態度。

【整體運★★★☆☆】

選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻感情不太穩定，容易發生爭吵事件，別表現出強勢，彼此多包容。

【事業運★★★☆☆】

對周圍人的要求嚴苛，稍有不滿就容易發脾氣，批評他人，對你的人際關係很不利唷！

【財富運★★★☆☆】

有借有還，再借不一定有還，錢借出之前想清楚後果。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：開心、團圓的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。

【愛情運★★★★☆】

過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！

【事業運★★★☆☆】

情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。

【財富運★★★☆☆】

錢財會在你不經意時流失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：藉助第三方的力量，愛情會更順利。

【整體運★★★★★】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

【事業運★★★★★】

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：運勢此消彼長，身心容易失去平衡。

【整體運★★★☆☆】

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。

【事業運★★★☆☆】

心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！

【財富運★★★★☆】

用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

【雷諾曼宿緣占】他曾後悔分手？直視你們的復合結局

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】