快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

聽新聞
0:00 / 0:00

別被他們稜角嚇跑！盤點外冷內熱「4生肖」：關鍵時刻卻最可靠

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網盤點4生肖外冷內熱，關鍵時刻卻最可靠。 示意圖／ingimage
搜狐網盤點4生肖外冷內熱，關鍵時刻卻最可靠。 示意圖／ingimage

在十二生肖中，有些人初看稜角分明、脾氣火爆，卻總能憑真誠和實力吸引貴人。「搜狐網」分享，生肖虎、蛇、牛、雞就是其中代表，他們或直率或冷靜、或固執或尖銳，卻在生活中展現出令人信賴的人品，也讓周圍貴人愈來愈多。

寅虎／直率勇敢 赤子之心

生肖虎性格直爽、行事果斷，容易因直言不諱得罪人，但在危難時刻卻能展現出非凡的擔當，甚至扭轉劣勢。

巳蛇／看似冷面 內心溫潤

生肖蛇常被誤解為冷漠，其實內心充滿溫暖與責任感，當真的需要的時候，外表冷漠的他們會在關鍵時刻給人溫情。

丑牛／固執可靠 責任如山

生肖牛的倔強和執著讓人頭疼，但也造就了他們的可靠特質，也因為他們的堅持，才不至於發生錯誤。

酉雞／直言不諱 赤誠可貴

生肖雞喜批評、直言不諱，容易讓人緊張，但往往一語中的。這種赤誠態度，也讓他們在複雜世界中保持清醒，也吸引志同道合的貴人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

火馬年「錢包顏色」有大忌！黑色財運易停滯…選3色系讓財庫翻倍

2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變

2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變

嘴上不浪漫 行動最貼心！「3大星座」暖到讓人不自覺愛上

相關新聞

別被他們稜角嚇跑！盤點外冷內熱「4生肖」：關鍵時刻卻最可靠

在十二生肖中，有些人初看稜角分明、脾氣火爆，卻總能憑真誠和實力吸引貴人。「搜狐網」分享，生肖虎、蛇、牛、雞就是其中代表，他們或直率、或冷靜、或固執、或尖銳，卻在生活中展現出令人信賴的人品，也讓周圍貴人愈來愈多！

脾氣越大越旺夫？專家點名4生肖女：身邊有她「生活順一半」

你身邊也有脾氣大、說話直，但跟著她就特別順的女生？「搜狐網」指出，有四個生肖女性因旺夫而備受關注。她們個性直爽，脾氣雖大，但卻能透過話語與正能量，帶動家庭或伴侶的運勢，讓生活氣氛更加和諧，也為身邊的人帶來福氣。

嘴上不浪漫 行動最貼心！「3大星座」暖到讓人不自覺愛上

有句話說，愛不是說出來的，是做出來的。但是這年頭放眼望去，會耍嘴皮子功夫的多，真心為你做事的少。科技紫微網本次要為大家盤點的，就是一些最實在的星座們，好聽的話不會說，暖心的事情卻為你做個不停。

三大星座常被老闆重用！摩羯使命必達、他忠誠度高「一個抵十個」

在職場上總是有些很能幹的人，這些員工深受老闆寵愛，讓我們一起來看看「哪些星座」竟是「企業最愛用」！？

火馬年「錢包顏色」有大忌！黑色財運易停滯…選3色系讓財庫翻倍

新年新氣象，選對錢包顏色可讓財庫翻倍！塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書指出，隨著2026年丙午馬年的到來，火旺的流年特性意味著財氣易動、消費衝動易被激發，因此選對錢包顏色，對守財與聚財將比以往更重要。

2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花

2026年迎來的是丙午馬年。在生肖文化中，馬因為有拓展疆土的寓意，因此常被視為成功與勝利的象徵，也蘊含著行動與突破的力量，適合展開新計畫，嘗試新挑戰，甚至跨出舒適圈去迎接更多可能性。當然囉，如果能搭配神明所賜生肖運遷的提點，對於何時該衝刺，和是該放慢腳步，我們一定更游刃有餘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。