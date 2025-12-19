快訊

夢境現實分不清…李亞萍不認失智拒就醫 余祥銓嘆：二姐過世打擊太大

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

脾氣越大越旺夫？專家點名4生肖女：身邊有她「生活順一半」

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網公佈四生肖女脾氣大但超旺夫。 示意圖／ingimage
你身邊也有脾氣大、說話直，但跟著她就特別順的女生？「搜狐網」指出，有四個生肖女性因旺夫而備受關注。她們個性直爽，脾氣雖大，但卻能透過話語與正能量，帶動家庭或伴侶的運勢，讓生活氣氛更加和諧，也為身邊的人帶來福氣。

兔／熱愛生活 超正能量

屬兔女性以溫柔與善解人意著稱。她們的話語中常帶有對生活的熱愛和對未來的美好期許，能讓周遭人感受到溫暖與舒適，無形中營造和諧的家庭氛圍。屬兔者的包容心與細膩觀察力，也常能化解小摩擦，讓關係更融洽。

龍／自信獨立 堅定果敢

屬龍女性則展現自信與獨立的特質。她們的言行充滿堅定信念與積極態度，勇於追求目標和夢想。這種正向力量不僅影響自身，也能鼓勵伴侶或家人迎接挑戰、提升自我，讓努力付出獲得回報。

蛇／智慧敏銳 見解獨到

屬蛇女性以智慧與敏銳著稱善於分析與判斷，言語中常帶有深刻見解，能給予實用建議與指引。她們的聰明才智不僅可以輔助自己，更能提供週遭人寶貴的建議和指導。

馬／熱情活力 鼓舞周圍

屬馬女性則熱情開朗，活力充沛，她們的樂觀與行動力能激勵周圍人，推動家庭或團隊共同創造美好成果。樂觀的態度和積極的行動力更能激發大家的鬥志和動力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

