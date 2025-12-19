火馬年「錢包顏色」有大忌！黑色財運易停滯…選3色系讓財庫翻倍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾表示，2026年用黑色錢包財運易停滯。示意圖／ingimage
新年新氣象，選對錢包顏色可讓財庫翻倍！塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書指出，隨著2026年丙午馬年的到來，火旺的流年特性意味著財氣易動、消費衝動易被激發，因此選對錢包顏色，對守財與聚財將比以往更重要。

艾菲爾整理了2026年錢包顏色的開運建議如下：

一、首選「土色系」：守財聚氣

推薦色系：咖啡色、焦糖色、卡其色、奶茶色、深棕色

功能：承接過旺火氣，幫助沉澱金錢，抑制衝動消費

適合對象：

重度電子支付使用者：找回對金錢的實感

小資族：將收入積少成多

穩定型投資者：適合長期持有儲蓄險、房產等

二、次選「金色系」：招財引偏財

推薦色系：香檳金、霧面銀、金屬灰、錫器色

功能：引動流動財，提升貴人運與業務氣場

適合對象：

業務、銷售人員：增強成交氣場，提高獎金收入

創業者與老闆：象徵權威與決斷力，有助開拓市場

自由接案者：增加合作機會，維持案源穩定

三、平衡選「藍色系」：調節財務水火平衡

推薦色系：海軍藍、深藍、墨水藍、藏青色

功能：降火、穩定消費欲望，調整現金流，避免財務起伏過大

適合對象：

收入不穩定的SOHO族：讓現金流更平順，避免大起大落

容易情緒性消費的人：看到直播帶貨就想買？藍色能幫你「冷靜」一下

避雷顏色統整

大紅色、橘紅色是大忌：火上澆油，可能引發過度消費或爭端

桃紅色、螢光色：易招惹爛桃花或因人情、感情損財

純黑色：水火不容，財運易停滯

此外，錢包材質、整理與啟用時間也影響財運。艾菲爾建議選用真皮、霧面錢包，定期清理不常用的卡片，保持內部整潔寬敞。即使習慣電子支付，也可在錢包內放一張新鈔作為「錢母」，金額建議168元或888元，以吸引財氣。新錢包可選冬至、天赦日或每月的新月當天啟用。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

