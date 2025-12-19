火馬年「錢包顏色」有大忌！黑色財運易停滯…選3色系讓財庫翻倍

2026年迎來的是丙午馬年。在生肖文化中，馬因為有拓展疆土的寓意，因此常被視為成功與勝利的象徵，也蘊含著行動與突破的力量，適合展開新計畫，嘗試新挑戰，甚至跨出舒適圈去迎接更多可能性。當然囉，如果能搭配神明所賜生肖運遷的提點，對於何時該衝刺，和是該放慢腳步，我們一定更游刃有餘。

