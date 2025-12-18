快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

3生肖天生自帶領導力！屬虎判斷力強 冠軍超有野心

聯合新聞網／ 綜合報導
在團體合作或壓力升高的情境中，有些人總能穩住局面、成為眾人依靠的重心。示意圖／AI生成
在團體合作或壓力升高的情境中，有些人總能穩住局面、成為眾人依靠的重心。示意圖／AI生成

在團體合作或壓力升高的情境中，有些人總能穩住局面、成為眾人依靠的重心。清水孟國際塔羅雲蔚老師在臉書發文指出，三大生肖天生具備領導潛質，不僅行事果斷，也懂得在混亂中凝聚共識，往往在關鍵時刻成為大家願意追隨的核心人物。

TOP 3：生肖馬

屬馬的人反應快、適應力強，面對突發狀況時，能迅速調整做法並付諸行動。他們習慣主動向前推進，不怕變動，也不排斥嘗試新方向，這種開放且靈活的特質，使其在變局中仍能維持清楚判斷與執行效率。

在人際互動上，生肖馬多半表現直接而真誠，擅長用溝通拉近彼此距離，讓團隊對目標產生認同感。加上他們不居功、願意分享成果，遇到困難時更會以實際行動示範如何突破，久而久之，自然建立起被信任的領導角色。

TOP 2：生肖虎

屬虎的人行事果敢，對未知與挑戰抱持迎戰態度，往往願意率先跨出第一步。他們判斷力強、決策速度快，即使局勢混亂，也能迅速抓住重點，帶動整體行動節奏，特別適合需要突破現況或開創新局的時刻。

此外，生肖虎的熱情與氣勢容易感染他人，能在團隊中提振士氣。他們重視信念，也具備正義感，對目標的堅持常能換來他人信任。即便壓力當前，仍能穩住情緒、挺身而出，成為關鍵時刻撐住場面的核心人物。

TOP 1：生肖龍

屬龍的人通常擁有強烈存在感，思考層次偏向全局，擅長在事件初期就理出方向與架構。他們企圖心明確、執行力高，面對困難不輕言退縮，這種氣度與格局，往往讓人心服口服。

在帶人與激勵方面，生肖龍也展現出色表現，能透過清楚的願景與行動，喚起團隊信心，同時懂得肯定夥伴的付出。對自己要求嚴謹、處事講求公平，在競爭與壓力並存的環境中，更能展現領袖風範，自然而然站上領頭位置。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 塔羅

延伸閱讀

男友要找夠色的？中醫師曝「超多好處」：情緒起伏穩定

整理包／數位憑證皮夾上線！電信門號電子卡是什麼？申請方式、應用場景一次看

擦淚用？公司聖誕交換禮物她中「70包衛生紙」 一票網友慰問：比我好

明明上過家政！他指年輕人都不會1技能 一票不認同：交給專業便宜又好看

相關新聞

3生肖天生自帶領導力！屬虎判斷力強 冠軍超有野心

在團體合作或壓力升高的情境中，有些人總能穩住局面、成為眾人依靠的重心。清水孟國際塔羅雲蔚老師在臉書發文指出，三大生肖天生具備領導潛質，不僅行事果斷，也懂得在混亂中凝聚共識，往往在關鍵時刻成為大家願意追隨的核心人物。

人生不是拼考運 而是一場學習的馬拉松：紫微命盤揭露你一生的學習力

「考運」是依照「流年運勢」(即小限)來判斷，「讀書運」則是要觀察「十年大運」的整體結構。如果說，人生的學習之路是一場馬拉松，那麼由流年運勢所決定的「考運」，充其量也只是這段旅程中的一次「資格取得」。

年底職場開外掛？「3生肖」被點名表現突出 升職加薪、年終有驚喜

隨著年底將近，不少上班族關心年終考核與職涯發展。「搜狐網」指出，2025年進入最後一個月，部分生肖在職場表現上特別受到關注，不僅容易獲得主管肯定，也有機會迎來升職、加薪或被賦予重任，成為年底職場運勢較為突出的族群。

從從容容「三星座」從不做白工！雙子看準時機、他一分力氣都不多浪費

有些人就是很聰明，懂得如何把握時機，讓自己在做事情上輕鬆一點，讓我們一起來看看「哪些星座」就是「不會白做工」！？

面相兇狠「三白眼」可能是一種病！ 醫曝「這原因」最嚴重恐可致失明

面相學中的「三白眼」多代表兇狠、狡猾、算計或說人是非，但在眼科醫師的眼裡，這極可能是「甲狀腺眼疾」，多數人認為甲狀腺亢進...

21日冬至4生肖留意心血管病 「湯圓占卜法」見吉凶

本月21日的深夜11時4分進入冬至節氣，過了冬至，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短，命理師楊登嵙提醒，此節氣有牛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。