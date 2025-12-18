面相兇狠「三白眼」可能是一種病！ 醫曝「這原因」最嚴重恐可致失明

面相學中的「三白眼」多代表兇狠、狡猾、算計或說人是非，但在眼科醫師的眼裡，這極可能是「甲狀腺眼疾」，多數人認為甲狀腺亢進引起的眼疾，主要特徵僅有「凸魚眼」。事實上，甲狀腺眼疾的表現差異極大，有些人除了會呈現三白眼，還可能是以乾眼症、眼窩脹痛、複視等多種形態出現，若因眼窩腫脹壓迫到視神經，嚴重恐導致失明。

三白眼分為「上三白」與「下三白」，面相學指出，上三白者多奸狡猾、下三白多刑，易八卦是非，還曾有學者分析殺人犯的眼相，大多是下三白眼，並警示人們應迴避，避免引發殺機。該面相學在眼科醫師的眼裡，被認為可能是一種甲狀腺眼疾的病徵。

雙和醫院眼科專任主治醫師馬尚德說，甲狀腺眼疾中，有部分患者會因為眼球稍微突出，導致眼瞼攣縮，因而出現「上三白」或「下三白」的情況，通常患者都不會有知覺，常等到眼瞼攣縮嚴重到影響視力才會主動就診發現。

其餘的症狀還包含乾眼症、眼睛出現輕度的異物感、眼窩不明原因脹痛、視線模糊或是有時候會出現複視，當這些症狀時常出現，平時生活習慣也沒有過度用眼等情形，應立即就醫。馬尚德說，如果眼窩腫脹的組織壓迫到神經，未即時處理，後續可能引發神經病變，嚴重恐會失明。

馬尚德說，甲狀腺眼疾屬於自體免疫疾病，人體的自體免疫抗體就像是體內的一支軍隊，平常會幫忙抵抗細菌和病毒，但在甲狀腺眼疾裡，這支「軍隊」卻認錯敵人，不只會攻擊我們自己甲狀腺，也會攻擊眼窩內的組織。這些抗體刺激眼窩纖維母細胞，導致眼窩脂肪組織增生以及眼外肌肥大、淚腺腫大與眼瞼與結膜水腫，因而造成眼球突出、斜視、眼瞼位置異常，甚至壓迫視神經。

治療甲狀腺眼疾，並不是把甲狀腺功能指數拉回正常值就能改善，馬尚德說，臨床會依照「臨床活動度評分（CAS）」來判斷疾病是否正處於發炎惡化的活動期，並依分數高低決定治療方式。CAS評分是依據眼部是否出現疼痛、紅腫、腫脹等七項臨床症狀，每項一分，總分介於0至7分。若分數為0至2分，代表疾病較為穩定或進入纖維化期，可先採取保守治療；但若分數達3分以上，表示發炎活躍，需積極介入治療。

馬尚德表示，對於症狀輕微或CAS分數偏低的患者，可先使用人工淚液或潤滑藥膏改善乾眼不適，並建議戒菸及補充含硒食物，如巴西堅果與海鮮，有助降低發炎反應。

若疾病進入活動期，依據2021年歐洲甲狀腺眼疾治療指引（EUGOGO），首選治療為每周一次靜脈注射高劑量類固醇，療程約12周，必要時可合併口服免疫抑制劑，以提升療效並降低復發率。不過，類固醇可能引發血糖上升、骨質疏鬆或感染風險，免疫抑制劑也可能造成腸胃不適或白血球減少，治療前需審慎評估。

近年也出現新興標靶治療，美國於2020年核准的Teprotumumab可改善眼球突出與複視，但費用高昂，一個療程約400萬元，目前台灣仍在進行臨床試驗，未來應用仍待觀察，且部分患者可能出現聽力受損或高血糖等副作用。

此外，若患者發生急性視神經壓迫，須立即接受眼窩減壓手術，以避免永久視力喪失；待疾病進入慢性穩定期後，也可視需要進行斜視或眼瞼矯正等手術，改善外觀與功能。他提醒，民眾若發現眼睛突出、紅腫或視力異常，應及早就醫，由眼科與新陳代謝科、免疫科等跨科團隊共同評估，才能把握最佳治療時機。

商品推薦